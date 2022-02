Pedido das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Luhansk, na região do este da Ucrânia de Donbass, pode abrir caminho para a Rússia enviar forças militares a ambas a regiões, sob o pretexto de intervir como aliado contra a Ucrânia.

Regiões separatistas na Ucrânia pedem a Putin que as reconheça como independentes

Os líderes das regiões dominadas por separatistas pró-russos no este da Ucrânia, as auto-proclamadas República de Donetsk e República de Luhansk, pediram esta segunda-feira para que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, as reconheça como independentes, avança a Reuters.