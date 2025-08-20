Autoridades investigam morte de streamer francês durante transmissão em direto

Sábado – Pense por si

Ana Bela Ferreira
Ana Bela Ferreira 11:47
Raphaël Graven, de 46 anos, morreu depois de ter sido submetido a vários episódios de violência e privação de sono.

As autoridades francesas estão a investigar as circunstâncias da morte registada durante uma transmissão em direto de um streamer conhecido por se submeter a desafios extremos. Raphaël Graven, de 46 anos e conhecido online como Jeanpormanove, foi encontrado sem vida, na segunda-feira, numa casa em Contes, cidade a norte de Nice.

Raphaël Graven, streamer francês, morre em transmissão; autoridades investigam violência e privação de sono
Raphaël Graven, streamer francês, morre em transmissão; autoridades investigam violência e privação de sono Jeanpormanove/Instagram

O homem tinha sido submetido a vários episódios de violência e privação de sono durante os últimos vídeos em direto que fez. Acabou por morrer durante o sono, quando fazia mais uma transmissão em direto para a Kick - uma plataforma de transmissões em direto semelhante ao Twitch -, segundo os media locais.

O porta-voz da plataforma indicou à BBC que a empresa estava "a rever urgentemente" as circunstâncias da morte do francês. "Estamos profundamente tristes com a morte de Jeanpormanove e expressamos as nossas condolências à sua família, amigos e comunidade." O porta-voz acrescentou ainda que as orientações da comunidade foram "desenhadas para proteger os criadores" e que a Kick está "empenhada em defender esses padrões em toda a plataforma".

Já a secretária de Estado francesa para a Inteligência Artificial e os Assuntos Digitais, Clara Chappaz, confirmou a investigação e indicou que o streamer foi submetido a um "absoluto terror" e "humilhação" durante meses. O caso foi reportado pela governante ao regulador francês dos media, Arcom, e ao sistema para reportar o conteúdo online, o Pharos.

Jeanpormanove tinha mais de um milhão de seguidores nas várias plataformas de redes sociais.

Investigação
