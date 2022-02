Ansiedade: como vencer a doença do século

Um em cada cinco portugueses sofrem de ansiedade – no mundo são mais de 300 milhões. Onze médicos e psicoterapeutas enumeram as formas de prevenir e tratar uma doença que não se vê mas que se pode tornar incapacitante.

O coração bate acelerado, o estômago está embrulhado num nó, o corpo treme ligeiramente. Já todos nos sentimos assim na vida: antes de um exame na faculdade, na primeira viagem de avião ou numa entrevista de emprego, por exemplo. Esta ansiedade é uma reação normal ao stress do dia a dia – mas pode tornar-se uma doença. "A ansiedade patológica envolve medo, uma preocupação persistente em relação a algo que ainda não aconteceu e não é consistente com a realidade do indivíduo", explica à SÁBADO o psiquiatra Bruno Teixeira.



Os sintomas incluem tensão muscular, palpitações, alterações gastrointestinais (como náuseas, vómitos e diarreias), tonturas e dores de cabeça. É impossível adormecer e descansar à noite, o que leva a uma falta de energia e dificuldade de concentração que prejudica a vida profissional e a vida familiar.



Se reconhece os sinais e os vive há mais de seis meses é muito provável que sofra de uma perturbação de ansiedade. E não está sozinho: um em cada cinco portugueses sofre de uma perturbação psiquiátrica, segundo a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental. As mais prevalentes (16%) são as perturbações de ansiedade. Entre elas contam-se as fobias, os ataques de pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, a ansiedade social e o stress pós-traumático.