Archie Battersby: Decisão de desligar as máquinas adiada mais uma vez

Criança de 12 anos foi encontrada inconsciente no dia 7 de abril e está internada desde então, em morte cerebral. Acidente pode estar ligado ao "desafio do apagão" que circula no TikTok. Pais querem manter máquinas ligadas contra a opinião dos médicos.