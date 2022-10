No pós-covid, um terço dos jovens sente a vida fora de controlo

Estudos realizados com jovens do Reino Unido demonstram que mais de 60% dos jovens entre os 16 e os 25 anos afirmaram ter medo do que o futuro reserva para a sua geração.

Mais de um terço dos jovens sentem que a sua vida está fora do controlo, segundo as descobertas da associação britânica Prince's Trust no inquérito Class of Covid, que estudou os impactos da covid-19 nas gerações jovens.