Consultas sem Paredes: MAAT e Manicómio de mãos dadas na preservação da saúde mental

O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) e o Manicómio iniciaram no dia 22 de setembro as "Consultas sem Paredes", um projeto que promete revolucionar as consultas terapêuticas em Portugal. Ao promover sessões de psicologia, psicoterapia e psiquiatria em espaços artísticos e abertos, a iniciativa criada no Manicómio - espaço de criação que promove trabalhos de artistas com experiência de doença mental - pretende oferecer aos seus pacientes uma posição de conforto inédita no âmbito da saúde mental.