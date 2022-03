Vai um abraço pago?

Nos EUA há terapeutas certificados para reduzir sintomas de ansiedade e depressão. Por cá, a profissão está no início.

Dar um abraço provoca uma reação em cadeia que termina no cérebro com a libertação de oxitocina, um dos neurotransmissores da felicidade. O gesto proporciona sensações de prazer e afeto e reduz sintomas de ansiedade e depressão. Mas os abraços estão em vias de extinção. O distanciamento social imposto pela pandemia rotulou-os de perigosos e tornaram-se tão raros que há quem pague para poder voltar a experimentar o toque envolvente que gera uma sensação de consolo e bem-estar. Nos Estados Unidos, uma sessão de uma hora pode custar entre 60 e 180 euros e há sites com listas de terapeutas certificados como cuddlers profissionais (ou abraçadores, em português).