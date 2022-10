Descoberta forma de 'cultivar cabelo' em laboratório

No Japão, foi desenvolvida uma forma de crescimento de pêlo que pode ajudar a combater a calvície e tornar os implantes capilares mais fáceis. Cientistas da Universidade de Yokohama criaram, com recurso a ratos, uma forma de ter sempre cabelo disponível para transplantes, em vez de ser preciso transplantar de outras zonas do corpo. Os folículos crescem in vitro, em laboratório.