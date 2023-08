Costuma acordar mesmo antes de o despertador tocar? Saiba porquê

Há pessoas que se gabam ter um "despertador biológico" tão bom que de uma forma natural acordam uns minutos antes do despertador. A razão pela qual tal fenómeno acontece pode não estar totalmente clara mas Teresa Paiva, médica neurologista e especialista em medicina do sono, considera que tal fenómeno está relacionado com as pessoas serem ansiosas. Já Olga Médio, especialista em pneumologia e investigadora do sono no Hospital Universitário de Guadalajara, refere que é uma questão de afinação do relógio interno.