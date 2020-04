"O hospital é um sítio muito assustador, ainda mais quando se trata de um bebé. Apesar de me dizerem, constantemente, que ela em termos clínicos estava bem, como este é um vírus novo, ninguém sabe como é que ele reage no organismo. Mais ainda numa bebé. Ela passava as noites sobre o meu peito, ou ao meu colo. Eu não desligava, tinha medo de dormir, acontecer alguma coisa e eu não ver. Foi muito angustiante.





A Maria Clara foi internada no Hospital da Estefânia na sexta-feira, 10 de abril, e só teve alta 8 dias depois – ainda positiva para o Covid-19, estado que se mantém. Ainda não tinha 30 dias quando soubemos que a minha mãe, que mora connosco – somos sete pessoas em casa, além de mim e do meu marido, temos um casal de gémeos com 5 anos e estão também os meus pais – estava infetada.Ela trabalha num lar de idosos na Lapa, onde houve casos confirmados e todos os funcionários tiveram de fazer o teste. A minha mãe nunca teve sintomas, mas deu positivo. Fiquei muito preocupada: ela é o meu braço direito, a bebé acaba por passar muito tempo com a avó.Três dias depois da confirmação dela, eu e o meu marido começámos a ter sintomas. Eu fui a pessoa que teve mais: muitas dores nas pernas, dor de cabeça e perdi também o olfato e o paladar. Estou assim desde o dia 10. Lembro-me porque, quando dei banho à Maria Clara, não senti o cheiro do hidratante dela.O meu marido foi testado e também deu positivo. Desesperei por causa das crianças. Nós, que somos mães, ficamos cismadas e começamos a ver coisas. Às tantas, já achava que ela estava ofegante. A bebé foi testada na quarta-feira, dia 8, e dois dias depois, às 21h, ligaram-me da Estefânia a dizer que o teste dela estava positivo e que ela tinha de ser internada com urgência.Nesse mesmo dia, ela já tinha começado a fazer febre. E, há algumas noites, que chorava muito – sempre trocou o dia com a noite, mas não era costume estar o tempo todo a chorar. Percebi que, provavelmente, eu também estaria infetada, até porque ela dorme comigo e com o pai na cama. Uma hora depois de me telefonarem já estávamos no hospital.Nunca precisou de fazer oxigénio, mas esteve sempre, desde que entrou até sair, com uma luzinha no pé [um oxímetro, que mede a saturação de oxigénio no sangue]. Fez medicação durante sete dias, um medicamento chamado hidroxicloroquina. Aqueles momentos do dia em que fazia o medicamento, de manhã e à noite, eram os piores. O xarope tinha um gosto horrível.Davam-lho com uma seringa, no cantinho da boca, pouquinho a pouquinho. Era uma quantidade mínima, mas ela demorava uma eternidade a engolir. Também chorava muito nesses momentos, porque era mesmo difícil de tomar. Às vezes, eu até ficava com a sensação de que ela perdia o fôlego. Outro momento difícil era quando lhe tiravam sangue.Como ela é muito pequenina, perdia-se facilmente a veia e tinham de a picar várias vezes. Aí ela chorava e era mesmo horrível. Aconteceu três vezes durante o tempo em que esteve internada. Assim que pegavam nos braços dela, ela começava a chorar e com o olho arregalado, como que a pedir socorro. Essa parte doía muito, mas eu tinha no meu coração que era necessário, que era a única maneira de sairmos dali.Mas o mais difícil de tudo foi não saber o que estava a acontecer. Quando olhava para ela, parecia-me bem, mas não sabia o que se passava lá dentro. Quando ouvimos falar deste vírus, a sensação que temos é que é uma bomba-relógio. Antes de acontecer connosco até tinha a ideia: pegou, morreu. Essa era a minha aflição maior.Ela teve alta no sábado, 18 de abril – uma notícia que estávamos à espera de ouvir desde a quarta-feira, 15, o dia que estava estipulado inicialmente. Mas de quarta passou para quinta-feira, porque os resultados das análises tinham uma alteração, depois adiaram para sexta, porque acharam por bem terminar a medicação antes da alta.Só saímos nesse sábado por volta das 16h30. Nossa senhora que eu não estava a aguentar mais! Eu sabia que era o melhor para ela, mas tinha aquele dilema com o meu inconsciente. O meu físico também já não estava a aguentar: eu não dormi nenhuma dessas noites. Não era só a preocupação com a Clara, tinha na cabeça os meus gémeos, o Gabriel e a Beatriz, que também estavam [e ainda estão] infetados em casa.Agora estamos todos juntos porque todos estamos infetados – à exceção do meu pai que sai pouco do quarto, a quem deu inconclusivo o teste da Covid-19. Mas temos algumas precauções. Dantes, os meus meninos queriam sempre dormir no nosso quarto, então púnhamos um colchão no chão. Agora não pode ser.Também tentamos manter a Maria Clara resguardada e não a deixar perto dos irmãos. Eles sabem que têm de lavar as mãos a toda a hora e nós, inclusive, tirámos a toalha das mãos da casa de banho: agora só usamos toalhas de papel e o álcool.As crianças continuam todas positivas e nós, adultos, nem sabemos porque ainda não temos os testes marcados. Estou desejosa que isto tudo acabe. Pelos vistos, todo o cuidado que tivemos foi pouco. Tomámos todas as precauções: ninguém ficava com os sapatos ou a roupa que trazia da rua… Mas, por mais cuidados que tivéssemos, o vírus entrou.Não sabemos como: se foi pela minha mãe, ou pelo meu marido, que também continua a trabalhar. Mas o importante é que estamos todos bem. Sobretudo, as crianças.