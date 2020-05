Dificilmente Henrique imaginaria faltar ao funeral da mãe porque viajar de avião se tornou impossível para uma pessoa comum. Tal como Rute nunca pensou falhar um aniversário da filha porque uma coisa chamada estado de emergência veio impor uma nova forma de vida a milhões de pessoas. O isolamento social não é, obviamente, inócuo. Vários estudos indicam que a solidão aumenta o risco de doenças e enfraquece o sistema imunitário. O impacto a longo prazo na saúde é o mesmo que fumar 15 cigarros por dia, revela um estudo publicado na Perspectives on Psychological Science. Segundo a revista The Lancet, a solidão é uma questão de saúde pública – está associada, por exemplo, a um aumento de 26% no risco de morte prematura. É possível combater a solidão mesmo estando sozinho? Estas sete pessoas provam que sim.



Fernanda Martins

reformada, 83 anos

Mora no Bairro Alto, em Lisboa, num quarto andar sem elevador e num dia normal era capaz de subir as escadas quatro vezes. Fernanda Martins foi solteira toda a vida, mas nunca gostou de dias iguais. "Saía de casa às 8 da manhã e, às vezes, só voltava à noite", conta ao telefone do prédio em que é a única moradora. A lista de atividades incluía aulas de natação, ginástica, atividades na junta de freguesia – cerâmica e pintura – e ainda a plataforma A Avó Veio Trabalhar, um projeto de empreendedorismo social e de artes. "Eu não parava em casa, agora…" Admite que lhe custa estar sozinha. E que sempre que os pensamentos mais cinzentos aparecem, tenta sacudi-los a cantar. "Falo muito sozinha, canto, componho letras e faço um fadinho." Outras vezes agarra-se ao telefone e liga às amigas, à família que está longe: tem uma irmã no Algarve, um irmão em Seia e uma sobrinha em Évora.



Desde que foi decretado o estado de emergência, a sua rotina mudou muito. Agora, só desce as escadas para receber a comida da Santa Casa da Misericórdia às segundas e às quintas, por volta das 13h45. E aproveita logo para brincar com os voluntários. Levanta a perna e grita: "Já viram: não tenho ginástica, mas ainda me consigo mexer." E acrescenta: "Estou sempre na paródia."





Fernanda Martins tenta manter-se positiva. Se ninguém lhe telefona, liga ela Foto: Miguel Baltazar

Quando começa a ficar mais preocupada – já teve dias em que lhe deu a "espertina" – lê ou vê televisão. "Houve um dia ou dois em que me senti sozinha e pensei: ‘Caramba, que isto nunca mais passa.’ Estou morta para andar na rua." Tem saudades de ir beber o seu cafezinho à noite ao restaurante Calcutá, perto de casa. "São uns queridos. Faz-me muita falta ir lá beber o café e conversar."



Fernanda cresceu em Seia e diz que nos momentos em que a solidão aperta se lembra dos pais. "Rezo e acho que me protegem. Nessa altura deito umas lágrimas." Conta que veio para Lisboa aos 19 anos, porque "sempre fui muito mandada para a frente." E nunca lhe foi difícil encontrar trabalho e forma de estar ocupada. É isso que lhe custa mais agora. "Tenho saudades de dar abraços e beijinhos. Sinto essa falta do convívio. Falo ao telefone umas duas vezes por dia. Se não me telefonarem, ligo eu. Tenho de manter a cabeça ocupada." Diz que não tem medo de ficar doente, mas não arrisca sair à rua. "Acho que isto ainda vai durar um tempinho. Mas eu sou positiva."



Mónica Inácio

consultora, 38 anos

"O Rui conheceu o filho entre uma porta automática e a saída do hospital. E a Rosinha só viu o irmão já no carro, depois de termos alta", conta Mónica, que foi mãe no dia 1 de abril. As restantes apresentações à família foram ainda mais distantes. No dia em que saíram do hospital passaram pela casa dos pais de Mónica, mas ninguém ousou entrar: "Parámos à porta do prédio e eles desceram, foi o olá possível. Eu nem saí do carro, senão ia desatar a chorar. Essa parte foi muito triste, mas tenho imenso medo de ter apanhado alguma coisa no hospital e de lhes pegar, ainda por cima o meu pai tem um problema crónico de pneumonias."



Faltavam duas semanas para o parto quando Mónica percebeu que desta vez o marido nem sequer ia conseguir entrar no Hospital de Cascais. "E eu fui o pai que foi a todas as aulas de pré-parto, pós-parto, que sabia todos os exercícios de respiração. Na nossa primeira filha fiz o contacto pele com pele, cortei o cordão umbilical. Quando disseram que desta vez não dava... não é fácil, mas também não queria fazer parte do problema. Tenho-o aqui agora, a dormir ao meu colo", acrescenta Rui, que quase não teve tempo para se sentir ansioso. "Fomos para o hospital por volta das 10h e só ao meio-dia é que o avisei que se podia ir embora", admite Mónica. "Esqueci-me completamente e ele ficou imenso tempo no parque de estacionamento, dentro do carro, com a Rosinha." O pequeno João nasceria pouco depois, às 12h52. "Estávamos a chegar a casa e a Mónica a dar-nos a notícia. Eu e a Rosinha começámos aos saltos, aos abraços, aos gritos", acrescenta Rui.

O bebé de Mónica nasceu com as regras rígidas dos hospitais devido ao estado de emergência

No hospital, Mónica estava menos descontraída: tinha-se esquecido de ficar com o carregador do telemóvel para enviar mensagens, fotografias e vídeos à família e aos amigos. As regras eram rígidas – entregas só entre as 11h e as 12h – mas lá conseguiram que se abrisse uma excepção e Rui voltou ao hospital, mais uma vez sem entrar. "Fiz as primeiras imagens na sala do recobro, mas uma das enfermeiras também tirou uma fotografia ao Joãozinho a ser pesado e enviámos ao Rui", conta Mónica. "O que me fez mais confusão foi não ter visitas. Até porque o parto foi super-rápido." Nas duas noites que passou no hospital, ligava ao marido duas ou três vezes por dia. "Mais do que telefonar, enviava vídeos do João e ele enviava-me da Rosinha. Mas claro que isso não dá para o meu avô que faz 100 anos este mês e ainda não o viu." Apesar de não ter mais ninguém no quarto – onde todos os profissionais de saúde entravam de máscara – não teve muita privacidade: "As portas estavam sempre abertas. Estava a dar maminha e entravam por ali adentro, também ouvia muito mais os outros bebés a chorarem. Depois lá percebi porquê: ninguém queria tocar nas maçanetas.



Henrique Alexandre

empresário, 41 anos

"O funeral da minha mãe foi uma coisa muito estranha. Só consegui assistir online: o meu irmão fez uma videochamada e eu fui acompanhando assim. Não tinha como chegar do Brasil a Portugal, muito menos em 24 horas. Não há voos", conta Henrique, que há um ano e meio se mudou para o outro lado do Atlântico. "Lembro-me de ver muita gente atrás do carro funerário, mas quando chegaram ao cemitério só deixaram entrar as primeiras 10 pessoas, depois fecharam a porta. E o cemitério da Nazaré é muito grande, cabia mais gente em segurança." Nesse dia, estava toda a gente de máscara e luvas – incluindo o padre –, ninguém se aproximou e também não houve abraços ou beijos. "É a última despedida e parece que fica tudo muito contido."





"DISSERAM-LHE QUE O CORPO ESTAVA NUM SACO E QUE O CAIXÃO IA SER SELADO. NUNCA MAIS NINGUÉM A VIU"



Quando a mãe morreu, no dia 1 de abril, Henrique já tinha regressado ao Brasil, até porque nada fazia prever que o desfecho fosse esse. "Estive em Portugal 11 dias porque a minha mãe teve gripe A e tiveram de a pôr em coma induzido, ligada a um ventilador e a tomar todo o tipo de medicamentos. Várias vezes o médico avisou que nos podia dar uma má notícia, mas a verdade é que ela foi recuperando. Começou a ganhar consciência, a comer, foi transferida para uma enfermaria do hospital e depois para um centro de reabilitação." Quando já estava a fazer fisioterapia, não resistiu a uma paragem cardiorrespiratória. Ninguém se conseguiu propriamente despedir. O pai de Henrique ainda foi até lá, mas já não o deixaram entrar. "Disseram-lhe que o corpo estava num saco e que o caixão ia ser selado. Nunca mais ninguém a viu. Saiu de lá diretamente para a casa mortuária: o funeral era na quinta às 16h e só abriram a casa mortuária às 15h30." Henrique já sabia que ia haver restrições – foram logo avisados de que não ia haver velório, que o caixão não poderia ser aberto e que o funeral teria no máximo 10 pessoas –, mas era difícil imaginar o cenário. "Sobretudo na Nazaré, onde há quase uma tradição de funeral. Se não fosse isto, provavelmente a minha mãe teria centenas de pessoas a despedirem-se dela."





Henrique não conseguiu ir ao funeral da mãe Foto: DR



Artur Cabral

fotógrafo, 40 anos

Às vezes fica tanto tempo sem falar que quando lhe telefonam a voz quase não sai. Artur é fotógrafo, solteiro e vive sozinho. Habituado a viajar e a levar grupos de turistas por África – é tour leader, encontra-se numa nova aventura: descobrir a sua varanda. Não é tão interessante, mas é o momento alto do seu dia. Uns incríveis 3 metros de largura por 1,20 metros de profundidade. "Moro nesta casa há 12 anos e acho que nunca tinha estado mais do que cinco minutos na varanda. Agora estou aqui todos os dias – quando não chove. Tomo o pequeno-almoço e fotografo." Faz parte do projeto de Instagram EverydayCovid: a partir do seu 3º andar, em Almada, vai registando os vizinhos. Também aproveita as poucas saídas para captar o novo mundo.



O momento mais complicado deste isolamento foi celebrar os aniversários do pai e da avó à distância. Passou de carro por eles, para lhes fazer adeus, e falaram por videochamada. Mas não é a mesma coisa. "No aniversário, a minha avó fez um caril e fui à porta buscar um tupperware para mim e outro para levar à minha irmã. Depois fizemos uma videochamada e almoçámos juntos.



Nos momentos de mais tédio tem uma pergunta a martelar: estaria melhor sozinho ou acompanhado? "A verdade é que se quiser falar com alguém, consigo. Quem está em casa com filhos e mulher, não consegue estar sozinho. Sente-se falta de contacto humano, mas pelo menos não há chatices com ninguém."





Artur Cabral descobriu a varanda e é lá que costuma tomar o pequeno-almoço Foto: Artur Cabral

Com o tempo a passar e os dias de sol trocados pela chuva, conta que tem passado mais tempo em casa a ver séries. Também descobriu os lives das redes sociais. "Já participei em vários lives sobre fotografia e sobre fotografia de viagem." Pensa que o levantamento do confinamento poderá será perigoso. "Estamos antecipar um bocado, vamos ver se não nos vamos arrepender. Pessoalmente não vou alterar grande coisa no meu dia-a-dia. Vai ser com calma, vamos ver como vai evoluindo. Vou ficando por casa, só saio por algum motivo obrigatório", conta Artur. Explica que mantém apenas uma rotina semanal: visitar a família, mas sempre do lado de fora do portão da casa dos pais.

Nota alguma retoma, já recebeu um pedido de orçamento de fotografia e um pedido fora do comum: uma sessão fotográfica por Skype. Quanto às viagens, já adiou a de junho deste ano para 2021 e conta em setembro – se as coisas melhorarem – voltar a viajar.





Serenah Sabat

Emigrante, 27 anos

Serenah Sabat tinha finalmente conseguido o visto de residência. Era gerente do Mesa, um restaurante que dá emprego a refugiados, e tradutora – nasceu na Palestina e fala árabe. Quando deixou o seu país à procura de uma vida melhor – sem guerra e sem violência –, começou por viver na Bélgica. Não gostou. Foi assim que acabou em Portugal e que se apaixonou pelo País. Depois de sete anos sem ver a família, tinha finalmente conseguido estabilizar a sua vida e, por isso mesmo, resolvera comprar um bilhete de avião para passar uma temporada com os mais próximos. Apresentou a sua demissão no início de março, mas a pandemia trocou-lhe as voltas. Tinha pensado viajar em abril, mas depressa percebeu que isso era impossível.

Serenah passou a fazer mais exercício físico para ocupar o tempo Foto: Miguel Baltazar

Deu por si sozinha, fechada em casa, sem família nem emprego. A sua grande companhia agora é um puzzle de 1000 peças da Torre de Belém. Diz que lhe lembra a sua casa, na cidade com o mesmo nome. "Tenho medo de ficar infetada, adoecer e estar aqui sozinha. Estou fechada em casa há três semanas. Só saio para ir comprar qualquer coisa." Às vezes, admite, sente-se aborrecida e tenta compensar com telefonemas para a família. Fechada na sua casa, em Olaias, Lisboa, gosta de vir à varanda fazer adeus a quem passa e dizer olá – num impecável sotaque português – aos vizinhos. "Não sei o que irá acontecer, nem por quanto tempo estarei sozinha… Talvez consiga ir ver a minha família no verão. Também já concorri a outros empregos… É esperar."

Serenah conta que com o passar do tempo e se começou a habituar mais a estar sozinha e o que a tem feito mesmo a diferença é o desporto. "Passei a fazer desporto todos os dias e sinto-me melhor." Continua à procura de emprego e nota que as pessoas já andam mais na rua. Diz que a partir de agora poderá sair mais, mas sempre mantendo a distância social e sem se esquecer da máscara.







NESTA ALTURA EM QUE A PRESSÃO É MUITO GRANDE NO TRABALHO, É DIFÍCIL NÃO TER COM QUEM PARTILHAR"

Rute Duarte

Enfermeira, 47 anos



Há 47 dias que Rute Duarte não abraça as filhas. Elas estão perto, a apenas 15 minutos a pé, mas a mãe só as vê à distância, sem contactos. Quando vai trabalhar, passa pela rua da sua casa, as duas raparigas saem para a varanda (estão num 4º andar), e ela lança-lhes um olá cá de baixo. É um momento passageiro, mas reconfortante, admite.



A enfermeira trabalha no bloco operatório do Centro Hospitalar de Gaia. Não está na linha da frente da Covid-19, mas lida com a incerteza. "Não fazemos ideia se as pessoas estão infetadas. Muitas não têm sintomas", diz. Mais: nas situações de urgência, como a cesariana que fez há uns tempos, não há tempo para vestir equipamentos de proteção. "A grávida entrou conforme estava e nós [a equipa] também", diz. Foi isso que a levou a sair de casa, no dia 16 de março – a mãe, de 76 anos, mudou-se para o seu apartamento para tomar conta de Carolina, 14 anos, e de Mafalda, de 19. Rute, que é divorciada, foi para casa da mãe.



Não se arrepende, mas custa-lhe estar sozinha. "Nesta altura em que a pressão é muito grande no trabalho, é difícil não ter com quem partilhar", admite. A família está perto, mas ao mesmo tempo longe. Só quando vai ao supermercado – é ela quem faz as compras – alivia um pouco as saudades: sobe até ao 4º andar da sua casa, a mãe passa-lhe um pano com água e lixívia e põe-lhe um saco limpo à porta. Rute fica sentada nas escadas a desinfetar os produtos, um a um, e durante esse tempo, conversam as quatro.





A enfermeira teve de se afastar da família e ficar sozinha para não correr riscos de os infectar

Quando reuniu a família para anunciar a decisão, era a única que tinha verdadeira noção de que a sua saída seria por tempo indeterminado. "Até a minha mãe achava que era coisa de curta duração e só juntou meia dúzia de peças de roupa", conta. E continua, de alguma forma, a ser a única a saber o que se passa lá fora – acorda várias vezes à noite, ansiosa, por no dia seguinte ter de ir trabalhar. No hospital é preciso estar sempre atenta onde põe as mãos, ou até onde se senta, e manter a distância dos colegas.



Nos dias de folga, anda mais tranquila e não sai de casa. Mas precisa de, pelo menos, ouvir as vozes da família. É capaz de telefonar umas 10 vezes por dia às filhas. "Acho que elas às vezes já nem têm assunto, até me dizem: ‘Já não sei mais o que te dizer’", conta. Também ocupa o tempo a rever os álbuns de família. Abril foi um mês particularmente difícil: o aniversário da mãe foi no dia 13 e o da filha mais nova, a 19. E não pôde partilhar com elas esses momentos especiais.



Manuela Cerejeira

Professora, 57 anos

O desejo era simples: estar ao lado da mãe no momento em que partisse. Mesmo sabendo que o Alzheimer já lhe tinha tirado a noção de quem era a família. Há seis anos que a saúde de Maria Cândida Cerejeira se tinha deteriorado. Os filhos, Manuela e Lino, iam visitá-la várias vezes e os netos também. Mas desde que foi declarado o estado de emergência que não o podiam fazer, para não pôr ninguém em risco na Casa do Alecrim (especializada em doentes de Alzheimer, no Estoril).



"No sábado, 28 de março, recebemos um telefonema a dizer que a mãe tinha tido um episódio de aspiração da papa (dieta pastosa), que provocou um quadro de insuficiência respiratória", diz Manuela. Todos os cuidados foram feitos, mas a saúde deteriorou-se. "Compreendemos que não duraria mais do que umas horas. Naquele momento, queríamos ter ido a correr para ao pé da mãe, para lhe dar a mão nos momentos que seriam os últimos; mas não era possível." Manuela conta que esse foi o dia mais difícil de suportar. "Na minha ignorância em tudo o que respeita à medicina, ainda insisti com o meu irmão, para que ele, enquanto profissional de saúde, pedisse para entrar, para poder estar, ao menos ele, junto da mãe: ele disse-me que era impossível, tínhamos de pensar em todos os outros doentes do Alecrim."



Manuela agarrou-se ao telemóvel e criou uma corrente entre amigos e familiares – pediu a todos que rezassem. "Recorri, então, àquilo que, como crente, sempre faço nos momentos de aflição: a oração. Lembro-me de que, em jovem e, depois, já adulta, em qualquer problema ou quando não sabia o que fazer, pegava no telefone: ‘Mãe, reze!’; e, do outro lado, ao longo de décadas, a mesma resposta: ‘Calma, filha: a mãe vai rezar. Vai correr tudo bem.’ Como não podia fazer este telefonema, fiz outros, mandei SMS, mensagens para grupos de Whatsapp, pus todos os meus amigos e familiares a rezar, para que a mãe não sofresse e partisse em paz. E fui recebendo respostas, dezenas de respostas: ‘Estamos convosco!’. A professora foi sempre mantendo contacto com a Casa do Alecrim. "De manhã percebemos que a médica Elsa Mourão dera indicações para que a mãe estivesse sempre assistida pelo menos por duas pessoas, para que estivesse muito acompanhada quando partisse." Pouco depois de terminar a missa online, entre as 17h e as 18h, chegou o telefonema: a mãe tinha morrido. "Partira acompanhada pelas nossas orações, durante a missa, a 30 quilómetros de distância."





Manuela perdeu a mãe e não pode ser realizado um funeral normal, por causa do estado de emergência. Mas diz “em tudo isto, não houve solidão nem desamparo, porque nunca estivemos sozinhos.” Foto: Pedro Ferreira



Em tempos de pandemia a normalidade não existe, nem nos funerais. Quando a família falou com a agência funerária, ficaram a saber que teriam um breve momento de oração, junto à urna, imediatamente antes da cremação. Não podia haver velório, nem missa de corpo presente e só se podiam juntar dez pessoas. "Na 2ª feira, chovia. Fomos à agência acertar os detalhes do funeral. O senhor sugeriu que, como poderia chover no dia seguinte, fizéssemos o momento de oração no Centro Funerário de Santa Joana Princesa; depois, poderíamos já nem ir ao cemitério. O pároco de Santa Joana Princesa, Padre Duarte da Cunha, é nosso amigo de infância e seria, fosse em que moldes fosse, quem iria acompanhar a nossa mãe, que conhecera bem. Aceitámos. Ficou marcado esse breve momento de oração para o dia seguinte, 31 de março, às 13h, com cremação às 14h, no Alto de São João."

Mas Manuela sabia como encurtar as distâncias e, por mensagem, avisou família e amigos para que, à hora da oração, rezassem com eles. Acrescenta: "Claro que nos faltaram os abraços, os beijos, mas pelas mensagens sentimos que estávamos acompanhados."

Na capela mortuária, em Santa Joana, só estiveram seis pessoas: "o meu irmão e os dois filhos mais velhos (23 e 18 anos), um sobrinho e afilhado, em representação de toda a família, o meu marido e eu." Manuela conta que, do lado de fora da capela, ficaram mais quatro pessoas. Do átrio podiam estar presentes, porque abriram as portas de par em par. "Uma amiga, que trouxera a viola, tocou dali, sentada num sofá. E abrimos de par em par também os nossos corações, porque acreditávamos, sabíamos e sentíamos que muitas pessoas estavam connosco. Em casa, mas connosco!" Uma cerimónia simples mas nem por isso sem sentimento ou carinho. Junto à urna, estava um desenho dos netos mais novos: "O coração da avó está cheio de nós e o nosso coração está cheio da avó." Fizeram questão de ter cânticos e a neta Joaninha ainda leu um texto de Santo Agostinho: "A morte não é nada".

CLARO QUE NOS FALTARAM OS ABRAÇOS, OS BEIJOS, MAS PELAS MENSAGENS SENTIMOS QUE ESTÁVAMOS ACOMPANHADOS"

Depois seguiram para o cemitério. Só os filhos. Como não se pode entrar no crematório: há um telheiro do lado de fora, semelhante a um toldo de jardim onde se coloca a urna. "Estivemos aí breves minutos, o tempo de ouvir a Ave Maria, de Schubert, no telemóvel." Lino Cerejeira conta que "houve dois momentos terríveis: o telefonema em que me disseram que a mãe morrera e ver os meus filhos mais velhos (de 18 e 23 anos) ali a chorar e não os poder abraçar". Também Manuela recorda que não pôde abraçar o irmão. "Só no cemitério lhe apertei o braço, por cima do casaco, para não haver contacto direto." Mesmo assim defende que "em tudo isto, não houve solidão nem desamparo, porque nunca estivemos sozinhos."

Como ainda estavam fechadas as celebrações em missas, a missa de 7º dia foi online, no Facebook da paróquia. Manuela conta que "foi, mais uma vez emocionante ‘ver chegar’ tantos familiares e amigos: à medida que iam entrando na página, os nomes iam aparecendo e os comentários de alento, conforto e amizade multiplicavam-se." Mas apesar de ser uma missa fora do comum, tanto Manuela como Lino, concluem que se sentiram acompanhados. "Distantes? Não: próximos! O coração vê mais longe do que os olhos."