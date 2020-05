Edward Tronick, nos anos 70, em que colocava os bebés em frente às mães, mas pediam-lhes que elas fizessem uma cara neutra. Quando as viam sem reagir, os filhos ficavam nervosos e choravam. Uma prova de que a comunicação não verbal é essencial.





Depois de mais de dois meses em casa com os pais, as crianças regressam agora às creches. Mas quando os pais não entrarem na escola e elas forem recebidas por educadores e auxiliares com máscaras, como irão reagir? A comunicação faz-se muito pela leitura do rosto e com a máscara existe até a possibilidade de os bebés não reconhecerem logo as educadoras.A psicóloga Laura Sanches fala ainda da reação que os mais pequenos têm à cara neutra, sem expressão. "Sobretudo no caso das crianças mais pequenas que estão muito dependentes da comunicação não verbal que o uso de máscara dificulta muito. Mas mesmo para as mais crescidas, será muito mais difícil sentirem-se seguras e acolhidas com um cuidador de máscara."Em entrevista à SÁBADO, recorda uma experiência científica feita pelo psicólogoA psicóloga clínica, autora do livro Amar Não Basta, Segurança, afecto e tranquilidade (Matéria-Prima, 2019), reconhece que as mudanças feitas nas recomendações da Direção-Geral de Saúde foram positivas, mas mesmo assim refere que não se pode abrir escolas e creches com medo. Mais importante ainda é deixar as crianças brincar livremente. Refere que estas restrições poderá ter impacto nas crianças.

Como analisa as novas recomendações da DGS para as creches?

A DGS mostrou alguma sensatez quando percebeu que não fazia sentido obrigar as crianças a estarem sempre a dois metros de distância e a não partilhar brinquedos. No entanto, preocupa-me ainda que digam que deverá ser esse o objetivo sempre que possível, porque poderá levar os educadores a sentir que deveriam ir tentando impor essas regras e poderá haver alguns que as levem mais a sério e, este tipo de atividades que interferem no bem-estar das crianças não deveria estar dependente do bom-senso de cada educador.



Também me preocupa ainda a ideia de ter educadores e auxiliares com máscaras, sobretudo no caso das crianças mais pequenas que estão muito dependentes da comunicação não verbal que o uso de máscara dificulta muito. Mas mesmo para as mais crescidas, será muito mais difícil sentirem-se seguras e acolhidas com um cuidador de máscara.

Penso que seria sensato existirem mais atividades ao ar livre e também me agrada a ideia de deixarem os sapatos à porta, pelo menos no verão, já que no inverno sabemos que nem todas as escolas terão condições para isso. Também não vejo problemas com as regras de higiene que impliquem desinfetar mais os objetos e por as crianças a lavar mais vezes as mãos, desde que isto seja feito de forma lúdica e descontraída e não lhes seja passada a mensagem de que algo de muito mau pode acontecer se não cumprirem bem esta regra. É muito importante que não se transmita às crianças um clima de medo nem de responsabilidade por algo que elas não têm como controlar.



O que acha do facto de os pais não poderem entrar nas escolas?

Isso preocupa-me. Porque as crianças, depois de tanto tempo em casa, precisarão de se familiarizar com o espaço e com as pessoas outra vez e essa adaptação deve acontecer na presença dos pais, que serão as figuras de referência das crianças e que têm um papel fundamental para a sua segurança. É através deles que aprendem a sentir-se seguras em sítios ou situações novas e entregar a criança à porta, como uma mercadoria que se deposita, não contribui nada para a sua segurança porque não lhes permite fazer essa adaptação de uma forma gradual e através das suas figuras de apego, como deve acontecer sempre.



Os pais precisam de fazer parte da escola e não podem ser barrados à entrada, porque são eles que constroem a ponte entre a escola e a criança e, na verdade o ideal, sobretudo para os mais pequenos, seria que entrassem também sem máscara, para que as crianças consigam ler a sua expressão e recolher pistas de segurança do seu rosto.



Há uma experiência que mostra bem isto: colocaram-se crianças em idade de gatinhar, sobre duas superfícies altas ligadas por uma ponte de vidro. A mãe dessas crianças ficava numa ponta dessas superfícies e a criança na ponta oposta. Se a mãe da criança mostrasse uma expressão tranquila e alegre a criança gatinhava tranquilamente pelo vidro, que simulava um precipício mas, se a mãe tivesse um ar apreensivo ou de medo a criança já não era capaz de gatinhar pelo vidro mesmo que esse fosse o único caminho para ir ter com a mãe. As máscaras dificultam muito essa leitura do rosto que é tão importante, até para os adultos mas, mais ainda para as crianças pequenas. E mais ainda para as que têm menos de 3 anos, que ainda não dominam a linguagem.



Um bebé sabe ler um rosto com máscara?

Não, um bebé não consegue ler um rosto de máscara. Falta lhe muitas informações importantes, sobram apenas os olhos que dão alguma informação mas pouca. E as palavras e tom de voz não são suficientes, sobretudo se estiver agitado ou tenso.

A máscara pode assustar um bebé?

Sim, a máscara pode deixar um bebé tenso e assustado, porque lhe parece que o adulto não está a responder aos seus sinais. Como acontece na experiência da cara neutra, ou still face experiment, em que a mãe deixa de responder à criança e ela fica visivelmente aflita e perturbado.

Se isto se mantiver o dia todo e em situações de tensão, os bebés podem habituar-se mas essa habituação tem um preço alto. O preço é deixarem de comunicar e de confiar nos adultos que cuidam deles e isto pode afectar todo o seu desenvolvimento. Deixam de ser capazes de construir uma ligação segura o que os deixará sob uma carga de stress tóxico que terá consequências graves para o desenvolvimento até do cérebro e sistema nervoso.

Em nome de um perigo relativamente reduzido, estamos a escolher consequências que infelizmente já são bem conhecidas e que podem ter resultados trágicos na vida destas crianças.





NÃO PODEMOS QUERER PROTEGER AS CRIANÇAS DE UM VÍRUS À CUSTA DE LHES DEIXARMOS MARCAS PSICOLÓGICAS MUITO MAIS PROFUNDAS E PERIGOSAS PARA O SEU DESENVOLVIMENTO.

Podia explicar a experiência da cara neutra?

A criança pequena estava sentada na cadeira ao nível do adulto, cara a cara com a sua mãe. A mãe começa por interagir normalmente mas a certa altura pedem-lhe para deixar de responder à criança. O bebé tenta de tudo para chamar a atenção da mãe, aponta e faz sons. É uma experiência de dois minutos e as crianças começam a ficar aflitas, angustiadas, a gritar e a chorar, quando a mãe não reage. Para elas é insuportável ter a mãe à sua frente e não reagir. A sua cara parece ter congelado, isto é aflitivo.



Isto mostra como as crianças estão dependentes da comunicação não verbal mais do que das palavras. O adulto está presente e não há expressão. A máscara pode fazer com que a criança se sinta sozinha e isolada.

Acha que houve um recuo nas medidas mais restritivas?

Penso que houve alguma noção de que realmente não faz sentido levar as crianças para a escola para as manter sempre afastadas e impedidas de brincar livremente, até porque houve bastante pressão por parte de profissionais e de pais para que isto acontecesse. Mas ainda assim preocupa-me que se mantenha o clima de medo e que possam existir educadores ou auxiliares com medo de se aproximar das crianças.



Terem alterado a norma dos 2 metros distância é significativo?

Seria impossível para as crianças brincarem livremente se essa medida se mantivesse, por isso, nesse caso faz diferença, sim. A brincadeira livre é fundamental para o bom desenvolvimento das crianças, é uma forma de crescerem, de experimentarem e de aprenderem sobre o mundo e sobre si próprias. É também a melhor ferramenta para gerirem o stress e, como tal nesta altura, é também o que lhes permite integrar e assimilar tudo o que estão a viver. É através da brincadeira que as crianças também podem libertar tensão e até aprender a resolver problemas.



Infelizmente, no dia-a-dia das escolas mesmo em tempos normais já falta muitas vezes tempo para esta brincadeira. Regras rígidas como o distanciamento entre crianças impossibilitam esta brincadeira e por isso retiram às crianças a sua principal ferramenta para lidar com stress, a que lhes permite passar por tudo isto da melhor forma possível e não apenas sobreviver.

Mas, ainda assim continuam as mensagens de perigo e de medo que, de uma forma ou de outra, acabarão por passar também para as crianças.





O que mais a preocupa nas indicações?

O que mais me preocupa é o desconhecimento total sobre o que é a saúde mental e o desenvolvimento infantil que elas revelam. Saúde não é só a ausência de vírus. Não podemos querer proteger as crianças de um vírus à custa de lhes deixarmos marcas psicológicas muito mais profundas e perigosas para o seu desenvolvimento. Uma criança que passe o dia inteiro sem poder tocar nos colegas, sem poder brincar livremente, sem poder ter colo ou um abraço dos seus cuidadores, sem poder ver o seu rosto e ainda sujeita a regras estritas de higiene e de deslocação dentro do espaço, um espaço em que os pais se tornam estranhos e até perigosos, é uma criança que corre um sério risco de ficar traumatizada.

E há já uma literatura abundante que demonstra como as experiências adversas na infância (em inglês fala-se muito no estudo das ACEs - adverse childhood experiences) podem vir a criar problemas de saúde física na idade adulta.





"UMA CRIANÇA A QUEM SEJA NEGADO COLO OU CONTACTO FÍSICO NOS MOMENTOS EM QUE PRECISA DELE, IRÁ INTERIORIZAR QUE NÃO É MERECEDORA DESSE CONTACTO"



Qual o impacto psicológico nas crianças destas restrições?

O primeiro impacto será o stress que causam. Que aliado ao stress que podem estar a viver também as famílias por causa do medo e da desestruturação que estão neste momento presentes poderá ser demasiado pesado e torna-se facilmente tóxico para o seu desenvolvimento.



É importante perceber que a ida para a escola já é um momento difícil ou desafiador para muitas crianças e precisamos de o tornar mais fácil não ainda mais difícil. Depois também é importante lembrar que estes tempos em casa podem ter sido difíceis por vários motivos e por isso podemos ter crianças ainda mais tensas na chegada à escola, o que dificulta a sua adaptação e torna ainda mais importante o papel dos pais neste momento.

Os níveis de stress tóxicos afectam todo o desenvolvimento da criança, incluindo o seu desenvolvimento cerebral e neurológico. Uma criança em stress não aprende e não tem condições para se desenvolver de forma equilibrada.

Além disso, as crianças interpretam o que vivem em função de si mesmas, por isso uma criança a quem seja negado colo ou contacto físico nos momentos em que precisa dele, irá interiorizar que não é merecedora desse contacto, que não é digna de o receber ou até de tocar nos seus colegas. E isto deixa marcas profundas e graves na sua auto-imagem. Porque não é fácil para uma criança, mesmo as mais velhas, perceber que esse contacto está a ser negado por algo que não se vê e não se sente.



É mais fácil para ela pensar que não é merecedora desse contacto ou que não deve dar valor às suas necessidades, do que por em causa a competência ou capacidade dos seus cuidadores porque isto lhe causaria ainda mais alarme e ansiedade. As crianças precisam de acreditar que os seus cuidadores podem tudo e que são quase uma espécie de super-heróis, admitir que neste momento estão completamente impotentes por causa de algo que não se vê, ao ponto de não poderem dar-lhes colo ou afecto pode deixar algumas marcas na sua capacidade de confiar e de sentirem seguras.

Depois uma criança que é deixada à porta por pais que não podem entrar na escola, também se pode sentir abandonada e desprotegida e isto pode criar feridas também na sua relação com os pais que é fundamental também para o seu bom desenvolvimento.





Em França, já há aulas com educadores de máscara



Quanto ao uso de máscaras nas crianças de 6 anos que se mantém, o que lhe parece?

Não acredito que uma criança desta idade com máscara possa sentir-se livre para brincar. Nesta idade a brincadeira continua a ser fundamental e uma criança de 6 anos ainda deve viver no presente. A máscara representa um perigo invisível, uma ameaça permanente que ela não vê mas que lhe dizem que tem a responsabilidade de controlar. Isto é um peso demasiado grande para uma criança carregar o dia inteiro.



Não acho que seja prejudicial o uso da máscara nos transportes por exemplo, porque é uma coisa temporária. Mas acho que não faz sentido pensar que uma criança pode brincar de máscara e sentir-se livre, a máscara retira-as do presente que é justamente um dos aspectos essenciais da brincadeira. E transmite-lhes uma responsabilidade que deveria ser apenas dos adultos que têm a obrigação de as fazer sentir-se seguras e protegidas. E se as crianças não puderem brincar livremente na escola, estamos a retirar-lhes uma ferramenta fundamental para lidarem com o stress. Até porque sabemos que, hoje em dia, na maior parte dos casos, também não brincam muito fora dela. Infelizmente perdeu-se o hábito de brincar na rua que também seria muito útil recuperar.



Quando viu as imagens da creche francesa, com quadrados para brincar, o que lhe pareceu?

Pareceu-me algo saído de uma prisão e não de uma escola. Pareceu-me uma representação muito triste da forma como nós, enquanto sociedade, nos esquecemos de tudo o que é importante e fundamental e assusta-me pensar que alguém pode olhar para aquelas imagens e não ficar de coração partido. Porque elas representam a humanidade racional mas sem coração. E são as emoções e os afectos que nos tornam humanos. Se nos despirmos completamente deles e de privamos as nossas crianças disso ficamos com um mundo de robots ou psicopatas em que, francamente, não gostaria de viver.



Concorda que as creches abram? Acha que as crianças devem ir?

Temos de aprender a viver com o risco. Não existe risco zero. Mas não devem ir com este peso, de que têm responsabilidade. A responsabilidade não é deles. É dos adultos. As salas tem de ser desinfetadas, os professores testados, tudo certo. Mas o peso de tens de usar uma máscara, se não vai prejudicar alguém, é muito grande.





"[AS CRIANÇAS PEQUENAS] PRECISAM DE COLO, DE CONTACTO, DE VER CARAS A SORRIR PARA ELAS QUANDO CHEGAM À ESCOLA"





E no caso dos alunos do 11º e 12º?

É uma situação diferente. Um adolescente já tem capacidade de interiorizar o seu papel. Se sentirem que é uma forma de cuidado e proteção, isso dá significado aos cuidados. É positivo. A grande questão é que os contactos são essencais. Podem estar na sala, mas não podem sair nos intervalos? Isso não faz sentido. Para um adolescente a escola são os amigos. É um bocadinho sádico, não deixar espaço nenhum para o lazer.

O pais devem conversar com as crianças mais pequenas sobre o que se passa?

Depende do que vão encontrar nas escolas. O ideal é saberem o mínimo: "que anda um vírus e temos cuidados, mas estão tudo sob controlo e a fazer tudo para nos protegermos".

No caso das creches e do pré-escolar acha que é melhor ficar em casa ou ir para a escola de máscara?

Depende da situação. Se a criança tiver possibilidade de brincar livremente em casa e tiver dois ou três amigos, vizinhos ou familiares, entre essa relação ou ir para uma escola cheia de regras? É melhor ficar. Mas se a criança estiver muito isolado e sozinha, já é diferente. Temos de perceber como o nosso filho é capaz de integrar as regras.



Estamos a ter em conta as especificidades das crianças nas medidas apresentadas pela DGS?

Não, nada. Não estamos a ter em conta que as crianças precisam de se sentir seguras, protegidas e acolhidas. Precisam de colo, de contacto, de ver caras a sorrir para elas quando chegam à escola e braços que se abrem. Precisam de sentir que os adultos sabem o que fazem e são capazes de as proteger e de controlar as coisas. Precisam de sentir que têm um tempo e um espaço para brincar e viver o presente sem restrições e imposições que lhes cortam a liberdade e as impedem de ser crianças. Precisam de sentir que têm adultos tranquilos à sua volta, capazes de cuidar delas. E precisam de sentir que os pais não são estranhos na escola, que não são elementos perigosos e que a escola é apenas um prolongamento da família, não um mundo completamente separado e à parte onde os pais estão proibidos de entrar.