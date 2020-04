ePaper ou encontre-o nas bancas a 28 de abril de 2020.

O futuro tem menos pausas para café, viagens mais caras e não prevê discotecas enquanto não houver uma vacina eficaz. Mas nem tudo é mau: vai conseguir ir à praia e comer uma borla de Berlim, agendar uma massagem e até abrir a porta do restaurante com o pé e o cotovelo.Mesmo que não regresse já ao ginásio - e é possível que possa fazê-lo brevemente - é provável que o edifício onde trabalha o faça usar mais as escadas e que o ponha a fazer exercícios de braços a desinfetar mesas. Já parar para beber um café vai ser mais dicífil. Com a Covid-19, até a aparentemente inofensiva bica representa um risco acrescido - pelo menos em locais públicos e em máquinas habitualmente partilhadas. É por isso que na fábrica de seguros da PSA, em Mangualde, só quem o levar de casa (provavelmente num termo) vai poder desfrutar de uma pausa para café.Esta semana na, respondemos a 30 perguntas sobre os novos tempos - e contamos com a ajuda de vários portugueses que vivem na República Checa, Dinamarca e Alemanha, onde o desconfinamento está mais adiantado.