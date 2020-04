Os objetivos são claros: não se trata de psicoterapia, nem acompanhamento psicólogo por telefone. O serviço de aconselhamento psicológico está integrado na linha telefónica do SNS 24 - 808 24 24 24 - a funcionar desde dia 1 de abril e pretende ajudar a lidar com as mudanças profundas na nossa vida e as suas consequências.



Quer seja por afastamento social, isolamento, medo de ficar doente, stress por estar em teletrabalho com crianças em idade escolar, ou apenas pela anseidade desta situação nova, estamos todos a viver uma pressão psicológica nova. Muitas vezes difícil de suportar. Mais difícil ainda para quem já tinha uma condição anterior – ansiedade, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, etc. A Ordem dos Psicólogos percebeu a importância de reforçar o apoio à saúde mental nesta fase e em parceria com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e a Fundação Calouste Gulbenkian, colocaram vários psicólogos a dar apoio.

Os voluntários, como Manuela Peixoto, de 34 anos, trabalham por turnos e cada um decide quantas horas consegue disponibilizar. São 63 psicólogos na linha de apoio psicológico que funciona 24 horas por dia. A especialista conta à SÁBADO que a experiência está a ser muito enriquecedora e que o maior desafio é, em menos de um minuto, criar empatia com as pessoas que telefonam. E pode ser uma criança de 12 anos, com medo de ficar doente e morrer, ou uma idosa de 90 anos, farta de estar sozinha. O telefonema que mais lhe custou foi o de uma mãe, infetada, que estava em isolamento em casa e não podia ver o marido e filho bebé, que estavam do outro lado da porta.

Quando a sua prática clínica parou, com o confinamento, Manuela inscreveu-se para reforçar a linha do SNS, mas na parte da informação. Quando soube da bolsa de psicólogos, que tinham como exigência profissionais de psicologia clínica da saúde, inscreveu-se logo. Foi selecionada e escolheu os turnos da tarde 14h-20h e por vezes o das 20h-02h. Por semana, voluntariou-se a fazer 40 horas e conta que, em média, as chamadas demoram 20 minutos. Mas por vezes, algumas, passam um pouco mais. Tem feito de domingo a domingo e sente que consegue ajudar.

Quais são os principais motivos das chamadas para a linha de apoio psicológico?

O mais frequente são as crises agudas de ansiedade ou ataques de pânico. Quer seja por descompensação prévia – pessoas que já sofriam de ansiedade – quer em pessoas que nunca tiveram crises. Os motivos são muitas vezes o isolamento social e as notícias sobre o perigo da pandemia. A maioria já tinha problemas psicólogos – ansiedade, depressão – e agora estas situações estão um bocadinho exacerbadas. Também surgem questões relacionadas com a pressão do teletrabalho, isolamento social, pessoas que vivem sozinhas, e que ao fim de um mês já começam a dar sinais de instabilidade emocional.

Temos casos de esquizofrénicas e bipolaridades, apesar da medicação, começam a descompensar, pelos mesmos motivos. Pessoas que frequentavam centros de dia, associações, e estão limitadas, porque espaços encerraram, e passam demasiado tempo em casa, sozinhas. Também surgem questões relacionadas com o sono, pessoas que ligam às duas da manhã que não conseguem dormir. Acham que não vão conseguir dormir nunca e têm uma crise de ansiedade. A um nível mais residual: também surgem ideações suicidas.

Já recebeu muitos telefonemas desses?

É uma minoria. Não sei os números totais, falo do meu caso. Em 200 telefonemas que atendi, aconteceu umas sete vezes. Nessa altura, temos de fazer um encaminhamento da chamada para o INEM. Quando isso acontece, contacto o INEM e revelo que existe um risco elevado de suicídio. Depois, com autorização da pessoa, adiciono à chamada um enfermeiro do INEM que vai perceber o que se passa. Dependendo do caso pode ser enviada uma ambulância, ou ser acionado o contacto ao médico da pessoa. Nestes casos, o INEM fica responsável.

Depois fazemos monotorização do dia seguinte, para garantir que a situação está resolvida. Nalguns casos são pessoas que tinham problemas prévios, perturbações depressivas graves, algumas que tinham tido tentativas prévias. Já eram pessoas de risco. Agora, fechadas em casa podem descompensar. Ligam muito aflitas e procuram ajuda. E ainda bem que ligam porque podemos ajudar.

Como é que percebe que se trata de um caso tão grave?

Algumas pessoas chegam ao extremo de dizer: "Eu não estou bem, quero morrer, vou fazer alguma coisa de que me vou arrepender." Por vezes, são pessoas que já passaram por situações análogas, sabem o que tem a dizer e sabem pedir ajuda.

Outras pessoas são mais fechadas. Temos um guião para avaliar se a pessoa cumpre os graus de inclusão para a linha de apoio, e um guião para os de risco de suicídio. Temos experiência neste tipo de casos e estamos habituados a fazer este tipo de despiste. Por telefone, é um pouco mais difícil. Mas o tom de voz, o tipo de choro, a dificuldade em falar são indicativos. Depois tentamos perceber se a pessoa está sozinha ou não. Muitas vezes, não existe ninguém ali ao lado para impedir da passagem ao acto. Calculamos os riscos. Mais vale prevenir, por isso encaminhamos. Não se arrisca.



Como é que costuma a ser a apresentação? Há uma frase chave para ajudar a falar?

Como é algo mais de apoio, não existe um guião rígido de apresentação. Eu costumo apresentar-me e explicar a linha. Mas depende. Há pessoas que começam logo a contar a sua história, antes mesmo de dizer o nome ou a idade. Outras que não dizem nada e temos de ir introduzindo o tema, para perceber a idade, se está sozinha ou não. Já tivemos pessoas 90 e tal anos a ligar e começam a falar muito rápido.



Muitas pessoas queixam-se de estar sozinhas?

Há pessoas mais velhas que ligam por estarem muito sozinhas e têm sintomas como a falta de ar, taquicardia. Precisam de falar para aliviar o desconforto. O que fazemos é conter situações mais agudas. Não fazemos psicoterapia, fazemos apoio.



Quais são os maiores receios?

É o medo do vírus, de ficar doente, de infetar outras pessoas. Têm medo de estar sozinhos. Outras têm medo em relação ao futuro: "Será que vou perder o meu emprego?", "Aguento ficar em casa com a minha família?" É perfeitamente normal ter dúvidas. Tentamos normalizar. Também damos indicações de estratégias para lidar com crises de ansiedade. Por exemplo, respiração abdominal e relaxamento. Alertamos para a importância das rotinas, como ter higiene do sono – acordar e deitar às mesmas horas, apanhar luz solar – fazer exercício físico. Aconselhamos também à restrição de acesso às notícias, porque há pessoas que estão quase 24 horas a ver notícias. Destacamos a importância do contato social. Algumas pessoas entendem que distanciamento implica não contactar ninguém, mas não é isso. Pode contactar por telefone, ir falar à varanda. Temos pessoas que nos dizem que não falam com ninguém há mais de uma semana.



Como reagem as pessoas aos conselhos?

Ficam surpreendidas: "porque é que não pensei nisso". Outras já tinham aprendido algumas destas técnicas de facto não se conseguiam lembrar, não aplicavam a estratégia. À medida que vamos falando com as pessoas, a ansiedade vai diminuído. Muitos dizem: "Estou mais calmo, depois de falar." A atenção deixa de estar no sintoma físico – a falta de ar, por exemplo – para se focar na conversa. Aproveitamos isso para explicar o que fazer quando tiverem uma nova crise. Por exemplo, devem focar-se na respiração, no corpo como um todo: nos pés a empurrar o chão, nas mãos e imaginarem-se a espremer um limão e soltarem. Descentralizar da parte mais desconfortável. Vamos aproveitando para ensinar a pessoa, que está sozinha, que é capaz de lidar com isto. Alguns dizem: "isto nunca me aconteceu, estou a ficar maluca". É perfeitamente normal, estamos mais ansiosos e menos tolerantes.



É um trabalho intenso, mesmo para quem tem experiência como um psicólogo. Como lida com isso?

É intenso. A Ordem sempre nos disse que é muito importante o nosso autocuidado. Tem de haver uma balança entre o que posso oferecer aos outros e como eu estou. Temos de ir fazendo pausas, entre os telefonemas. Temos treino para fazer isto, mas também nós estamos a viver uma situação nova de pandemia e isolamento. Também estamos fechados em casa.

Os casos mais duros são os que encaminhamos para o INEM e ficamos na expectativa de saber o que aconteceu. Quando são esses casos, a seguir faço uma pausa, coloque-me em hold, vou fazer um chá, vou à varanda respirar fundo e só depois regresso. Temos de nos reorganizarmos para podemos estar novamente disponíveis para outra a pessoa. Mas já me aconteceu ter duas chamadas deste tipo – risco de suicídio – seguidas e depois tive de parar.

Qual foi o caso mais marcante?

Até hoje foi de uma mãe que estava em isolamento profilático há mais de três semanas, na própria casa e que não podia ver o filho bebé. Confesso que mexeu comigo. Era de noite e depois disso optei por desligar-me. Não conseguia atender mais pessoas. Era uma situação dura. Estão dentro da mesma casa, e aquela mãe não podia ver marido nem o seu bebé... Estivemos a conversar e a ver os fatores de risco, a explicar como podia passar o tempo e gerir as situações. As estratégias de coping para quando ficava mais ansiosa e triste. E normalizar os ataques de choro. O que diz foi mais estar ali aquela pessoa naquele momento.

Também já recebeu telefonemas de crianças?

As crianças só podem falar depois de um adulto autorizar. Já me aconteceu uma criança estava muito ansiosa, com 12 anos que viu o número na televisão e ligou. Eu pedi para chamar a mãe que deu autorização que falasse. Ele estava muito assutado. Tinha medo de morrer e que os avós morressem.

Como está a ser a experiência de trabalhar na linha?

Muito positiva, quer em termos profissionais – completamente nova e diferente, porque não estou cara a cara com as pessoas – mas também em termos pessoais. Fiquei com uma visão diferente das coisas. Temos de criar uma relação empática muita mais rápida - num minuto. Nalguns casos, temos pessoas que mesmo no seu sofrimento, estando a ter dias muito difíceis, nos dizem: "Obrigada por estar desse lado. Vou rezar por si. Vou pedir para que fique bem." Foi extraordinário avançar com esta linha. A saúde física é uma prioridade, mas não podemos descurar os cuidados da saúde mental. Há pessoas em risco de burnout. Por exemplo, tentamos trabalhar com estas pessoas as suas expectativas quanto ao rendimento e performance nesta situação. Não temos de render o mesmo quando estávamos no mundo normal.