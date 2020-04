No fim de semana em que Pedro Sánchez decretou o estado de emergência em Espanha María Pascual Peña, de 76 anos, começou a sentir arrepios e febre. Ligou à filha, mas não deu muita importância. "No sábado, diarreia. No domingo, tosse. Na segunda-feira percebi que se começava a engasgar", contou ao El País a filha, Olga. A mãe morreu cerca de duas semanas depois, no hospital.

"Liguei para o 112 para que fossem a casa dela. Disseram-me que chamasse uma ambulância. Vieram, deram-lhe oxigénio e mandaram-na de ambulância para o hospital", disse.

De boa saúde – tinha diabetes "controlada" e tinha sido operada à mão recentemente –, María deu entrada nas urgências do hospital de Sabadell, em Barcelona. Depois de testar positivo para o novo coronavírus, levaram María para o oitavo andar. "Podia vê-la duas vezes por dia. Mas essa semana só fui umas vezes, tive medo. E não gostava de estar ali, parecia que tirávamos às enfermeiras o pouco material que tinham", explicou ao jornal espanhol. Para entrar e visitar a mãe eram-lhe dadas luvas, uma máscara dupla e uma bata. "Pedem-te que fiques a um metro do paciente. O mais difícil é não poder tocar nem beijar a tua mãe".

Nos primeiros dias, María não piorou. "Não chegaram a intubá-la, só lhe deram uma máscara de oxigénio", contou Olga. Mas no sábado seguinte, dia 21 de março, a mãe piorou. "A pneumonia estendeu-se aos dois pulmões", disse. Durante mais uma semana Olga pôde ver a mãe, até que as coisas ficaram mais difíceis e o hospital decidiu restringir as visitas.

"O aumento de infetados foi brutal. Já não deixavam ver os familiares porque os materiais de proteção escasseavam. Foi muito doloroso. Ela não podia sequer atender o telefone", explicou. Mas Olga agradece uma coisa: pôde despedir-se da mãe. "Chamaram-me quando estava por um fio. Levei de casa uma máscara. E pude tocar-lhe nas mãos. Foi o único sitio onde lhe toquei", disse.

No dia 1 de abril, María morreu no hospital. "Não a levaram para os cuidados intensivos porque viram que pelo seu estado não… também não te explicam porquê. Só te dizem que não há possibilidade de ir para os cuidados intensivos. Porque é que não a levaram?", pergunta.

A frieza que Olga sentiu no hospital repetiu-se nas cerimónias fúnebres. "Não sei onde esteve o corpo. Não me deixaram cremá-la, disseram-me que ia demorar uma semana. Não ia deixar que o corpo da minha mãe ficasse uma semana sabe-se lá onde", lamentou.

Acompanhada pelo marido, Olga foi a um pequeno cemitério onde um carro funerário já tinha o corpo da mãe. Foram os únicos que, de máscara, puderam despedir-se de María. Durante 20 minutos. "É difícil, não podes vê-la, deixar-lhe uma recordação. Não me deram sequer a oportunidade de deixar-lhe flores".