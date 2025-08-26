Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
26 de agosto de 2025 às 23:00

As arrumações do coração

A relação entre a pessoa que habita a casa e a pessoa que a limpa sem a habitar é das mais íntimas que há.

Tem a força de um clássico: a cada quinze dias, eu acordo, tomo o pequeno-almoço e arrumo a casa antes de sair para que as pessoas que contratei para me limparem a casa lá possam entrar e fazer o que têm de fazer sem pensarem mal de mim. A vergonha é, realmente, como o pó - esconde-se onde menos esperamos.

