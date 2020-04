Iniciado com a pandemia e previsto para durar até junho, o projeto tem tido tal sucesso, contando já com meia centena de inscrições de todo o País (pelo email geral@zet.gallery), que é capaz de se prolongar.O processo é simples: após a inscrição, há conversa telefónica com os pais, para garantir que darão apoio à execução da entrevista, realizada com ferramentas digitais. Depois, a partir de sugestões, os miúdos só têm de ir ao site da galeria e escolher o artista com quem mais se identificam.A primeira entrevista, online desde 4 de abril, foi de Morgana Morais, menina de Braga com 10 anos, que entrevistou o escultor Pedro Figueiredo.Começou por lhe perguntar o clássico "O que o inspira?", ao que ele respondeu "o ser humano", enquanto a imagem ilustrava a sua resposta, mostrando o seu trabalho, mas o auge da conversa de cinco minutos foi uma questão que provavelmente só uma criança, na sua poética inocência, colocaria: "As suas esculturas têm coração?"Legendada em inglês e com montagem dinâmica, a série já vai em três vídeos : a 11 de abril surgiu Margarida Carvalho, portuense de 9 anos, a entrevistar a pintora Cristina Troufa, e a 18, Ana Maria Baltar, de Coimbra, com 10, falou com Xana Abreu, que cruza burlesco, família e fantasia em tinta acrílica.Segue-se o bracarense Rodrigo Carvalho, de 13 anos, com Acácio Viegas e as suas geometrias que evocam espiritualidades, disponível dia 25 de abril, Pedro Caridade (Braga, 10 anos) às voltas com os retratos (e não só) a óleo e carvão de Juan Domingues, online a 2 de maio, e a 9, Laura Fernandes, de 9 anos, e Luís Canário Rocha, ambos de Guimarães, a trocar ideias sobre paisagens coloridas.