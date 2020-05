Carla Nunes, diretora da Escola Nacional de Saúde Pública, da Universidade Nova de Lisboa, coordena o Barómetro que analisa todas as vertentes da pandemia. Explica que nunca vivemos uma situação igual. Apesar de não termos um R0 abaixo de 1, ou seja, a descer no número de casos, devemos fazer uma reabertura faseada.





A evolução da pandemia em Portugal correu melhor do que o previsto, porque tanto o governo como a população tiveram uma resposta célere. Ainda assim, são muitas as consequências deste mês e meio de confinamento. O Barómetro COVID-19 da Escola Nacional de Saúde Pública tem analisado várias vertentes deste impacto. Da violência doméstica, ao bem-estar da população, passando pelo aumento de ingestão de álcool e de comida com açúcar.A investigadora defende que as creches podem começar a abrir numa segunda fase do desconfinamento, mas com medidas de proteção como as aplicadas noutros países, como por exemplo, lavar as mãos de duas em duas horas. "Temos tido bons dias estranhos", defende a epidemiologistaperante os números da COVID-19 em Portugal. Mas o início do maio será determinante para perceber o nosso futuro. Revela ainda que o verão será uma altura de grande preocupação. Vamos entrar agora num "fim do princípio".De uma forma geral, os modelos dizem que correu muitíssimo bem. Dentro do mal que é, houve um aumento de casos exponencial no início, como em todos os países, mas controlámos a curva melhor do que Espanha e Itália. Mas pior do que Áustria e Noruega. Nós tivemos a sorte de estar a ver o filme italiano. Aliás, o pior dos filmes à nossa frente. A reação do governo foi célere. Mas mesmo antes disso, houve escolas que fecharam por elas próprias, as pessoas estavam disponíveis para estarem em casa. Temos tido bons dias estranhos. Tem sido assim. Há dias melhores e outros dias piores. A seguir fim-de-semana da Páscoa, por exemplo, piorou. Acontecem picos.

A evolução de casos tem correspondido ao que previam?

A evolução tem corrido melhor do que prevíamos. Porque reagimos de uma forma muito célere. O problema que está a acontecer é quando se descobre um hostel, um lar. De repente, existe um pico com tem 100 casos ou mais e sobem os números. Tem um impacto brutal na percentagem. São locais específicos, relativamente confinados, que se andassem na rua, contagiavam. Picos repentinos, coisas muito locais. Muitas vezes as desigualdades sociais são grandes. Uma economista da saúde dizia que a maior desgraça em saúde é ser pobre. Estas pessoas já têm mais doenças, menos literacia, menos condições de higiene, menor acesso aos serviços de saúde, ou seja, o que quer que vá estudar nessas populações, em termos de saúde, elas vão ser mais afetadas. Houve uma política mais precoce e a população portuguesa aderiu de forma mais efetiva, porque estávamos a ver o filme italiano e quando começou em Espanha já estávamos alerta.

O que irá acontecer agora, com o fim do confinamento?

Será o fim do princípio. Agora, há condições, e ainda estamos um pouco longe comparativamente aos países nórdicos. Tal como fizeram no Norte da Europa, vamos fazer uma abertura faseada. De 15 em 15 dias, dar tempo, e ter as medidas sob controlo.



Como se faz essa análise?

Com testes, em settings específicos da população e com os cuidados de saúde e de segurança. Mas estar o máximo alerta. Ao mínimo sinal, da própria doença, temos de corrigir o impacto. Isto tem-se visto noutros países. Infelizmente, por vezes, tem de se recuar. Podemos estar à espera do mundo perfeito para abrir, mas isso não é possível. Temos de estar recetivos a voltar para trás. Há grandes problemas de cansaço das pessoas, questões de saúde mental. Tem de haver um compromisso.



Mas a situação vai piorar quando abrirmos?

Quando se diz que vamos abrir o pequeno comércio, ninguém consegue saber o verdadeiro impacto. Como é o pequeno comércio da sua rua? Ninguém consegue prever as condições reais se serão adotadas, por muito que se recomende: se está higienizado, se usam proteções. Há uma estimativa do aumento. Como aconteceu noutros países.



Com o R0 em 1,04, é a altura certa? Porquê?

Bem, abaixo de 1 quer dizer estamos a descer, acima estamos a subir. Há um valor suportável pelos serviços de saúde. A Noruega usou o 0,7 como valor de referência quando abriu.



Como é que chegaram à conclusão de que as creches eram boas para abrir, quando são um grupo que não sabe respeitar as regras de distanciamento social, onde por exemplo, uma virose facilmente se espalha por todos?

O racional é que vai aumentar a infeção neste grupo, mas esta faixa não tem, probabilisticamente, problemas de saúde. Além disso os pais são novos, logo não pertencem aos grupos mais vulneráveis, e é onde está a carga laboral. É verdade que os miúdos trocam chuchas, mas eles não têm vida social própria. Fazem o que os pais os levam a fazer. Por exemplo, as creches na Dinamarca e na Noruega, que já abriram, relatam que têm agora as turmas divididas ao meio, lavam as mãos de duas em duas horas. Têm esses cuidados e também vamos ter de os ter.





Creche Foto: Getty Images

E os adolescentes?

É uma faixa etária mais complexa, porque têm vida social própria. Até irem para a escola falam com quantos amigos? As crianças não têm. Os miúdos de 11 e 12 anos, o facto de estarem em casa, também não condicionam os pais como os mais pequenos.



Há críticas ao fim do confinamento. Especialistas que sustentam que, do ponto de vista epidemiológico, a evolução da situação não foi no sentido de uma redução clara do número de casos. Concorda?

Isso é verdade. Não há redução clara. É uma situação preocupante. Mas as primeiras medidas que estão a ser consideradas são relativamente leves. Como o pequeno comércio, onde não se encontra muita gente.

Como têm reagido as pessoas ao confinamento? E como vai ser quando acabar? Tudo na rua?

Ao longo das cinco semanas, têm-se mantido a reação das pessoas. Apenas 10% saem de casa sem estrita necessidade, aumentou 2%. Mas qualquer medida que transmite uma sensação de segurança nas pessoas pode promover um comportamento mais relaxado. A noção do risco de se infetarem também é mais baixa do que era há uns tempos. Há a ideia: "se tiver cuidado, não me infeto". É preocupante. Por outro lado, as pessoas confiam mais no governo e nas respostas dos profissionais de saúde. Acho que as pessoas vão aprendendo a lidar com angústia que lhes causa esta situação. Também temos resultados concretos que mostram que as pessoas têm evitado os serviços de saúde. Há receio.



A baixa imunidade da população portuguesa é um fator de risco, devido ao confinamento?

Só há duas formas de se ganhar imunidade: uma é a imunidade natural, ou seja, termos contacto com a doença e a outra é a vacina. Não estamos nesta fase da vacina. A baixa imunidade diz que temos de ter cuidados e estamos suscetíveis a adoecer. Mas também tem de haver um limite ao confinamento. As questões económicas também têm de ser pesadas. Tudo isto são desafios brutais para as famílias e para as organizações. Existe também a indicação que a violência domestica pode estar a aumentar. Iniciamos esta semana um estudo na Escola Nacional de Saúde Pública para abordar esta questão. É um estudo com parceiros europeus – é uma questão transversal a muitos países. Há muita coisa nesta nova vida que temos de monitorizar. Não podemos ficar escondidos até chegar a vacina.





"NÃO ESTAMOS NESTA FASE DA VACINA. A BAIXA IMUNIDADE DIZ QUE TEMOS DE TER CUIDADOS E ESTAMOS SUSCETÍVEIS A ADOECER"





Quando surgirá a vacina?

É pergunta de um milhão de euros. Não sei. Há laboratórios que estão muito próximos. Se tivesse que dizer um valor temporal de quando voltamos à normalidade, diria que daqui a um ano. Falo daquela normalidade de irmos com amigos jantar fora.



Mesmo assim, como defendeu um investigador norte-americano, a vacina não será a solução milagrosa?

Pode não ser. Qual é o tempo da vacina? Teremos de a repetir várias vezes ou dura para a vida toda? Há uma data de questões até chegarmos à vacinação em larga escala. Por exemplo, as primeiras fases dos ensaios clínicos são feitos com pessoas saudáveis. Depois vamos para a comunidade e esse é o grande problema dos ensaios. E a pessoa obesa? E a que tem hipertensão? Até que se ganhe a segurança para fazer à larga escala é um processo demorado. Aqui até vai ser um processo mais rápido que o normal. Mas temos medicamentos que, por exemplo, ficam no mercado dois anos e são retirados porque há efeitos secundários em populações específicas. Até pode interagir com outro medicamento. Há muitas questões.

Como fim do confinamento, qual é o pior cenário que se pode seguir?

O pior cenário seria haver uma propagação tal do vírus que não houvesse capacidade de resposta dos serviços de saúde. É o que está a ser controlado com as medidas faseadas. Mas não temos outra alternativa, libertar com medidas cautelosas, de forma faseada, e ver como reagimos. Se abrirmos rapidamente, tudo de uma vez, pagamos a fatura. Acho que o próximo ano será desafiante e diferente da nossa normalidade. Tivemos uma experiência à força em 3 meses e vamos nos adaptando. Até as faculdades. Penso que o ano letivo de 20-21 será ainda um ano diferente. Muito mais aulas online, provavelmente por turnos…



Podemos contar com uma segunda vaga? Ou terceira?

O que é que nós podemos contar é que se vai abrindo as medidas de confinamento e que os números vão aumentar. Aliás, seria estranho se não aumentassem. O que esperamos é que aumentem nos settings menos perigosos. Por isso, se pede que os idosos fiquem em casa. O aumento de casos será em população mais jovem, que não requer internamentos. Ter ondas pode não ser problemático, dependente do tamanho dela. Também temos é de descer a um nível baixo de infetados para que, quando vier a onda, haja capacidade do sistema lidar com ela. Se estivermos no limite, esse é que é o problema. Vem a onda e estraga tudo.



Mas se ainda não estamos a descer no número de casos, o tal R abaixo de 1 como a Noruega, porquê abrir?

Estamos a estudar a transmissão como acontece e o que aparece de novo são transmissões muito isoladas, concentradas num determinado setting, ao contrário do maior risco que seria as que surgem espalhadas por vários sítios. Os grandes saltos surgem com situações específicas, os lares, os hostel. São coisas muito específicas, mais controladas. Este R não é um R confortável, não é o que queríamos.

A investigadora Carla Nunes acredita que a normalidade só será possível daqui a um ano Foto: Vitor Chi





Teremos outra onda no inverno?

Tudo vai depender de como correr a imunidade. Todas as doenças respiratórias tendem a piorar no inverno. Não sei se é espectável. É um momento de preocupação. Mas o verão também é uma preocupação. É uma altura mais complicada para manter as pessoas em casa. São situações em que tendemos a ter comportamentos mais sociais, como a Páscoa e os feriados. Todos esses momentos são de maior perigo, tendemos a sair mais do nosso esquema habitual. Uma coisa é estar em casa, fechados, em teletrabalho. Outra será estar em casa, fechados, de férias e com sol e calor lá fora. Nestes casos, a parte da comunicação vai ter de ser muito bem feita. Passado um mês, dois, três meses, as pessoas começam a ter outro tipo de reações.



É verdade que com o calor há menos contágio?

Havia uma teoria em relação aos coronavírus de que não gostavam de temperaturas elevadas, mas não foi provada. Nos países africanos há menos casos. Mas como são feitos os diagnósticos? Espera-se que abrande, como todos os vírus respiratórios no verão, mas não há evidência deste caso em particular. Há muita incerteza. Todos queremos respostas. Por exemplo, perguntam-me, como diretora da escola, se no próximo ano abrimos de forma normal? Temos dois meses de história da Covid-19 e queremos saber como são os próximos quatro. Tudo é uma aprendizagem. Há riscos económicos. Por exemplo, até para as faculdades. Quem é que se vai inscrever em mestrados e doutoramentos? Mesmo uma área segura, como as universidades públicas, estamos á espera de um impacto grande.



Num dos vossos estudos, revelavam que um excesso de mortalidade, um mês após a primeira morte registada por COVID-19 em Portugal. Entre 16 de março até 14 de abril – registaram-se mais 1.255 óbitos do que seria de esperar. Podia explicar?

Esse estudo, regista um aumento de cerca de 1200, metade COVID e metade não COVID. Uma parte tem a ver com o acréscimo provocado pela doença, outros – os não COVID – pode ser por falta de procura de ajuda e tratamento ou, por exemplo, por ter havido uma menor mortalidade nos meses anteriores. Aconteceu maior mortalidade em março e princípio de abril, excesso de mortalidade por COVID mas já baixou e pode refletir as medidas de confinamento. Diminuíram, por exemplo, os acidentes de viação. Esta é uma balança complicada, entram novos atores e saem outros.

"HAVERÁ UMA COVID-21 E 23 OU OUTRAS DOENÇAS COM OUTROS VÍRUS..."



Como vê a situação dos lares de idosos? Vai abrandar ou piorar?

A letalidade da covid-19 em idosos é de cerca de 13% versus cerca de 2% na população geral. Quer dizer que quando são infetadas primeiro tem de haver capacidade de resposta, mas muitas vezes mesmo com capacidade de resposta, as pessoas já estavam debilitadas, não têm capacidade de recuperar de uma qualquer infeção. Ponto 1 capacidade dos serviços, ponto 2, não se conseguem evitar algumas mortes. Temos de os proteger até haver uma imunidade que os proteja a eles próprios, de forma indireta ou direta, uma vacina. Indireta, a tal imunidade de grupo. Todos nós fazemos uma "baliza" em relação aos doentes. É sem dúvida uma questão poderosíssima em termos de saúde mental. Tem havido reações de pessoas a dizer: deem-nos liberdade. Até de capitães de Abril. Tenho uma avó 98 anos e vou pedir-lhe que durante um ano não veja os seus bisnetos? Vamos protegê-los [idosos] a que custo? Para nós, que temos perspetivas de vida mais longas, é diferente do que para pessoas com mais idade. É um balanço difícil.



Pode haver casos que tenham morrido de idosos que não tenha sido diagnosticado com covid e que os números maiores.

Acho que está a ser feita a triagem, de uma forma geral, pelo que tem sido noticiado. Em Portugal está a ser feita essa triagem de número de mortos, poderão haver mais mas não muitos mais. Agora se foi "com" ou "por covid" é muito complicado fazer.



Qual será o impacto mental desta pandemia?

Como está a saúde mental dos portugueses? A frequência com que as pessoas reportaram sentirem-se agitadas, ansiosas ou tristes mantém-se constante ao longo das semanas, com cerca de 80% a reportar já se ter sentido assim e 9% diariamente. Estamos a viver um tempo diferente. Estamos assim em stress, outra percentagem impactante no nosso questionário Opinião social, inserida no projecto Barometro COVID 19 ENSP é que 42.5% tem receio ou muito receio que exista uma interrupção no fornecimento de bens de primeira necessidade (bens alimentares, medicamentos, etc) e 63,3% tem receio ou muito receio de perder o seu rendimento devido à situação atual relacionada com a COVID-19. Estamos numa dinâmica completamente diferente.



Quais são as consequências depois de terminarmos mais de um mês de confinamento?

Um dos nossos estudos da Escola Nacional de Saúde Pública mostra que as pessoas bebem mais, fumam mais, comem mais açúcar e sal. Acho que agora, com o fim progressivo do confinamento, pode melhorar. Um estudo interessante é sobre o peso das pessoas depois desta situação. Perceber se aumentou ou não? A comida é um refúgio nas situações de exceção.





Carla Nunes refere que um dos estudos revela que estamos a beber mais álcool Foto: Vitor Chi



Podemos falar em erradicar este vírus?

Quando houver vacina... Acho que como já foi erradica o sarampo, acho que é possível. Acredito na ciência. Mas haverá uma COVID-21 e 23 ou outras doenças com outros vírus.. Há quem diga, e outros que ficam zangadas por se dizer que este é um vírus "bonzinho", como não mata crianças. De facto, a média de idade dos mortos é de cerca de 82 anos e a mediana de 85 (significa que 50% dos óbitos são em idades superiores a 85 anos). Neste aspeto é bonzinho, mas haverá outros. Isto é um desafio, aprendizagem para todos. Para saúde, para a política. E para a saúde global.



Mas poderá surgir um vírus mais forte?

Por exemplo, uma COVID-23 que pode atacar mais as crianças. Com esta COVID específica há um impacto nos pulmões que é especialmente agressivo e nas pessoas idosas, que tem já têm uma deterioração nesta parte do corpo, isso ocorre. Pode haver outros vírus que se lembrem de coisas piores. Vai haver mais vírus. Por exemplo, as multirresistências aos medicamentos. Os medicamentos que damos às vacas, ao peixe, vão criando desafios e ainda resistência aos antibióticos.



Há uma pergunta que todos querem saber: alguma vez vamos ter a normalidade de volta, ou estas medidas vão ficar a pairar?

Num prazo de um ano, talvez. Acho que vamos aprender a ter outros estilos de vida. Algumas formas de estar vão ficar para o futuro, por susto, porque aprendermos. Viajar será mais por passeio e lazer, do que para nos reunirmos com um colega de trabalho. Durante um ano, vamos viver numa realidade diferente. Na escola no ano letivo 20-21, por exemplo, poderá não contar com aulas presenciais todos os dias, ou aulas com menos tempo. Está tudo em aberto.



Nos estudos do Barómetro COVID 19 ENSP, o que mais a surpreendeu?

Não foram os números em si, mais a sua magnitude. Por exemplo, num estudo da Escola observou-se que o acesso às urgências baixou quase 50%. Percebo que evitemos ir às urgências nesta altura, mas temos um uso inadequado. A forma como a população deixou de usar os serviços de saúde é interessante. Por um lado, algumas pessoas precisavam mesmo – houve descida nas pulseiras amarelas e vermelhas – em caso graves. Temos até, mortes, efetivamente pessoas não COVID que potencialmente deixaram evoluir a doença. Outras iam de facto de forma inadequada. Outra coisa que me surpreendeu foi a forma como as pessoas se fecharam em casa. Foi impressionante. Em termos de sociedade, a viragem que se deu, em pouco tempo. Mesmo na academia, com os estudos centrados na covid, as alterações no trabalho com o teletrabalho... Num espaço de um mês, a reação da população e da sociedade em geral foi surpreendente.