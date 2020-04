"No sábado consegui adormecer a minha filha em pé pela primeira vez em mais de uma semana. Foram cinco minutos e mesmo assim fiquei estoirada. Há uns dias também não conseguiria estar a falar consigo ao telefone, ao fim de dois ou três minutos ficava cansada e começava a tossir. Agora já me sinto muito melhor, só tenho tosse esporadicamente", conta Cátia Runa à SÁBADO. Quando soube que tinha Covid-19, no dia 27 de março, a assistente administrativa, de 32 anos, fechou-se no quarto com a filha de três meses, que nunca deixou de amamentar. O marido e as outras duas filhas, uma com dois anos, outra com seis, ocupam o resto da casa."É muito duro, mas o pior mesmo foram as dez horas que passei internada no hospital Amadora Sintra, no domingo passado, o pior dia da minha vida."Nesse domingo, depois de começar a ter mais dificuldades em respirar - tem uma doença auto-imune e uma lesão no pulmão - chamou uma ambulância e foi levada para um serviço de observação só com doentes Covid-19. "Mal tive tempo de avisar o meu marido que ia ficar internada, a primeira coisa que fizeram foi tirar-me o telemóvel, só consegui enviar-lhe uma mensagem à pressa". Nessa altura, o marido de Cátia estava em casa, ainda à espera de saber se, além da mulher, também ele e a bebé de dois anos, ambos com tosse, estavam infectados. "Se já num dia normal é assustador ficarmos incomunicáveis, naquele dia para mim parecia o fim do mundo. Ia ficar internada com as minhas três filhas e marido em casa sem saber se estavam bem. O pânico de também ele piorar... quem é que ia tratar delas? E a bebé? Não tinha conseguido tirar leite nenhum para lhe deixar e já no dia 26, quando fui para a urgência pela primeira vez com sintomas, ela tinha rejeitado o leite de lata."Pouco tempo depois de chegar ao hospital, começou a achar os seus sentimentos "insignificantes" e "mesquinhos", admite. "Só enquanto estive internada morreram três pessoas." As dez horas que passou no Amadora Sintra, em vigilância e exames, não a deixaram dormir nas duas noites que se seguiram. Quando se lembrava daquilo a que tinha assistido, "só chorava", diz à. "Toda a gente - médicos, enfermeiros, auxiliares - foi impecável. Até já tinham uma bomba preparada para eu extrair leite se ficasse internada. Não podiam enviá-lo para a minha bebé, porque tudo o que saía dali podia estar contaminado, mas diziam que era fundamental extrair para continuar a ter produção.""Assisti a coisas horríveis", admite. "Lembro-me de uma discussão moral entre médicos sobre se valia a pena tentar continuar a salvar um paciente e levá-lo para a sala de reanimação, ou se era preferível mantê-lo numa situação de conforto, tal a gravidade do seu estado clínico" - uma das três pessoas que acabou por morrer enquanto Cátia esteve internada. "Como ele já havia mais uma senhora apenas em medidas de conforto. Outra doente, que estava mesmo ao meu lado, só dizia que queria saber notícias do marido: tinham entrado juntos e ela sentia que ele tinha morrido. Vi uma enfermeira ir consultar a ficha, e outra puxá-la à parte, porque não lhe queriam dizer a verdade. Ao mesmo tempo, essa senhora estava preocupada com o gato, que tinha ficado sozinho em casa." Outro doente não podia comer porque estava em risco de ser ventilado. "Estava tão bem disposto e brincalhão e em menos de nada poderia ser colocado a dormir sem saber se voltaria a acordar."Cátia não consegue dizer quando pessoas estavam na sala, mas lembra-se que homens e mulheres estavam separados por um biombo e que os pedidos de equipamentos, material de proteção e medicamentos se repetiam mais ou menos a cada dois minutos. "Também assisti ao desespero [dos profissionais de saúde] quando receberam a notícia de que mais uma colega tinha sido contaminada; a terem que negociar quem ia sair primeiro para a única pausa diária para ir à casa-de-banho. Mesmo os médicos não tinham um cantinho para eles. Houve uma enfermeira que teve um colapso emocional, outra estava em pânico porque era o seu primeiro dia naquele serviço, tinha problemas respiratórios graves e uma bebé de sete meses em casa."Eram 11 da noite quando Cátia soube que podia regressar a casa. "A equipa de enfermagem avisou a parte administrativa do hospital que eu não tinha como sair dali. O meu marido estava em casa com as nossas três filhas e ainda não sabia o resultado do teste, que só chegou na segunda-feira - podia estar positivo. Ainda tentei pedir a uma tia para me ir buscar, mas ela tem dois filhos e estava com um medo terrível." Quando perguntou se não podiam transportá-la de ambulância, como tinha sido levada para o hospital, disseram-lhe que não era possível e que devia ser a própria a providenciar o seu transporte - sugeriram um táxi ou Uber. Cátia garante que não tinha nenhuma outra alternativa. Aperguntou à Direcção-Geral de Saúde (DGS) quais as normas que se aplicam neste caso e percebeu que são, à partida, as mesmas que se aplicam em qualquer alta hospitalar - a pessoa deve regressar a casa por transporte próprio, devidamente protegida. Consideram que, no caso de Cátia, o risco de transmissão não se coloca, porque levou fato e máscara. Contactado pela, e até à publicação deste artigo, o Hospital Amadora Sintra não respondeu."Pedi, insisti e implorei para que pelo menos me dessem roupa descartável e esterilizada e uma máscara nova. Primeiro disseram-me que não podiam, mas depois lá arranjaram." Cátia saiu do hospital sozinha e só vestiu a roupa que lhe deram já na rua - para evitar contaminá-la dentro do hospital. "Era um fato daqueles de cirurgião, com calças, t-shirt e uma máscara nova", conta. Antes de entrar no táxi, desinfetou todos os pedaços de pele à vista, sobretudo as mãos e a cara e pôs a másara. Apanhou um táxi que estava parado à porta do serviço de observação onde tinha estado internada. "A hipótese de o contaminar e de iniciar uma cadeia de contágio corroeu-me por dentro. Tento agarrar-me ao facto de acreditar que, estando ele parado à espera de clientes em frente a um centro Covid saberia os riscos que corria e tomava medidas de prevenção, mas nunca poderei ter a certeza que não prejudiquei alguém. Porque é que não me levaram para casa de ambulância? Quando me foram buscar o bombeiro tinha um fato dos pés à cabeça, só se via um bocadinho das bochechas."Quando chegou a casa, toda a família chorou. "Tinham estado sem notícias muito tempo, ninguém do hospital ligou ao meu marido. Só conseguiu saber alguma coisa a meio do dia, porque temos uma familiar na área da saúde, que conhece pessoas no Amadora Sintra, e tentou perceber o que se passava para lhe dizer." Um dia depois de sair do hospital, o marido e a filha de dois anos souberam o resultado do teste: negativo. A mais velha nunca chegou a fazê-lo: "não tinha sintomas, e como é imunodeficiente [o sistema imunitário não funciona bem, o que significa que pode contrair infeções mais facilmente e que estas podem ser mais graves] era perigoso fazer o teste."Cátia está em isolamento desde o dia 12 de março. Foi para casa ainda antes de o Governo decidir fechar as escolas. "Estiveram abertas até sexta e na quinta-feira anterior, às 9h, o meu marido ainda foi levar as miúdas, mas eu às 10h fui buscá-las. Estava em pânico." Não faz ideia como foi infectada, mas há várias hipóteses: o hospital onde teve uma consulta com a filha mais velha, o centro de saúde onde foi com a mais nova ou o laboratório onde fez análises. Apesar do desconforto físico, sempre acreditou que o mais difícil seria a parte emocional. "Não poder abraçar as minhas filhas e o meu marido, deitá-las, fazer as refeições com elas e, por incrível que pareça, não estar ali para lidar com as suas birras ou ouvir os vídeos brasileiros de que eu tanto reclamava."Hoje passa os dias no quarto, com a filha de três meses. "É um quarto muito pequeno, tenho oito ou nove passos livres, basicamente um corredor à volta da cama, mas também não tenho forças para andar de pé com ela." A filha está quase sempre ao colo ou na cama e continua a ser amamentada. "Nenhum médico me recomendou que não amamentasse. Sou contactada pelo centro de saúde, pelo hospital e pelas autoridades de saúde pública, e todos me disseram para continuar a amamentar, porque podia ser a única coisa que estava a impedir a minha filha de apanhar a doença."Mesmo assim, tem muito medo de a contaminar e passa o tempo todo de máscara, até quando dorme - só tira a máscara para comer e tenta fazê-lo o mais afastada possível da bebé. "Ninguém me deu máscaras, tenho conseguido através de familiares, mas não chegam para trocar a cada três, quatro horas." Para seguir as instruções do hospital - mais vale reutilizar do que não usar - depois de umas horas com uma máscara limpa-a com um spray desinfectante, coloca-a a arejar umas horas e volta a usá-la mais tarde. "Agora já encontrei uma farmácia aqui ao pé que tem. São vendidas por um valor absurdo, 1,5 euros por máscara, e cada pessoa pode comprar no máximo dez. Quando expliquei o meu caso abriram uma exceção e disseram que me vendiam uma caixa. São 75 euros, mas vou comprar algumas, não posso deixar os familiares que me ajudaram desprotegidos."Cátia desinfeta as mãos a cada 10, 15 minutos. Faz o mesmo quando passa pelo quarto das outras duas filhas, para usar a casa de banho a que só ela vai. No princípio, como não se conseguia levantar para pegar na bebé, adormecia-a sempre na cama. Agora, também é raro conseguir que a filha fique no berço. "Quando ela adormece tento ir para a outra ponta da cama. De resto, ela passa o tempo na cama ou ao colo, mas é um pesadelo. Quando tusso fico assustada, no outro dia ela tinha um cabelo meu na boca e entrei em pânico..." Fora das suas quatro paredes, o marido toma conta das outras duas filhas. É ele que faz a comida. "Ainda agora estávamos a falar e veio-me trazer-me uma fatia de bolo que fez com as miúdas. Está a tentar manter a normalidade lá fora." A família dá uma ajuda nas compras: vão ao supermercado e colocam os sacos dentro do elevador, para que o marido de Cátia as receba no patamar e as consiga levar para casa sem ter que sair com as filhas.Nos dias em que Cátia se sentia pior, o marido dizia-lhe: dá-me a menina cá para fora, mudamos a roupa e tu descansas. "Mas como? Ele já está sozinho com as duas, a fazer tudo, além disso a mais velha está de rastos. Nós não somos religiosos, mas ela é, diz que reza e que está zangada com Deus porque ele não faz o que ela lhe pede. 'Não queria que a Covid existisse, que estivesses doente.' Elas vêem-me por videochamada e no corredor, a mais nova nem se aproxima, diz que a mãe está totente. No outro dia inventámos um abraço à distância: eu abraço-me com muita força e a mais velha abraça-se a ela própria, mas diz que não é suficiente. E eu percebo." De resto, todos os contactos são evitados ao máximo. A roupa de Cátia e da bebé é colocada num saco e posta imediatamente na máquina de lavar. Além do apoio do marido, a assistente administrativa é acompanhada por uma psicóloga. "A minha empresa disponibiliza esse apoio aos colaboradores. Já fiz consultas por telefone e também trocamos mensagens. Nunca quis ir ao psicólogo na vida, mas desta vez senti que estava a entrar num abismo. Tem sido uma grande ajuda."O teste positivo chegou na sexta-feira, dia 27, mas os sintomas tinham começado na segunda-feira anterior. "Comecei a sentir dores de cabeça e parecia que tinha uma pena na garganta. No dia seguinte tinha uma tosse mais forte e o corpo quebrado, na quarta a dor de cabeça era mais forte e a tosse mais persistente, e na quinta já estava com a respiração ofegante." Foi precisamente nessa quinta-feira que decidiu ir ao hospital pela primeira vez. Ao fim de seis horas na urgência, iam mandá-la para casa sem fazer o teste. "Estava no gabinete do médico quando entra a coordenadora do serviço e diz que só iam testar pessoal não civil e quem trabalhasse na primeira-linha." Cátia ainda explicou que tinha uma doença auto-imune, uma lesão no pulmão e três filhas, uma delas com três meses. Não resultou."Foi nessa altura que pedi a nota de alta, para fazer uma reclamação e vi que na nota de alta estava escrito que me tinham referenciado para fazer o teste em ambulatório, quando o que me tinham dito era para ir para casa. Fui ter com o médico e pedi para corrigir a nota de alta, para escreverem exatamente o que me tinha dito, que não ia fazer o teste por critérios do hospital." Depois de muito reclamar, ouviu um desabafo: havia 50 pessoas na sala de espera e apenas 140 testes, não iam testar toda a gente. No seu caso, o teste acabaria mesmo por acontecer e no dia seguinte Cátia soube que dera positivo. "Agora estou à espera, no dia 7 fui encaminhada para seguimento para o meu médico de família. Vou repetir o teste alguns dias depois de já não ter sintomas. Não me posso queixar muito, fisicamente estou bem. O que me custou mais foi ver aquele sofrimento todo no hospital."