Naquele momento em que lhe rebentaram as águas desesperou, e pensou o pior. Não era só por ser demasiado cedo – faltavam ainda sete semanas para o término da gravidez –, mas sobretudo por estar sozinha com o filho mais velho, Francisco, de 3 anos, na sala de espera do serviço de obstetrícia do Hospital de São João, onde acabara de fazer o teste para saber se estava infetada com o novo coronavírus. "Há um filme que me lembro de ver em que uma mulher está a dar à luz em plena Guerra Mundial, com bombas a explodir. Eu senti-me assim, só que não havia bombas", compara.





Cláudia Marques, 34 anos, é uma das cerca de 130 mulheres portuguesas que, desde o início da pandemia, deram à luz enquanto estavam infetadas com SARS Cov2. E uma das 12 que faz parte desta estatística do Hospital de São João.