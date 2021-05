Elas têm um fado novo na voz

Mariza desbravou o caminho. Há pouco mais de 20 anos, com meias às riscas coloridas acima do joelho e cabelo curto, rompia com a imagem tradicional das fadistas de xailes negros e choro na voz.



Outras vozes se lhe juntaram, como Mafalda Arnauth, Maria Ana Bobone, Ana Sofia Varela e Aldina Duarte, mais contidas, e de seguida Ana Moura, decidida a virar tudo do avesso, com a cumplicidade de gente como Prince ou os Rolling Stones.



Ao mesmo tempo, as letras mudavam, ampliando-se para abordarem um quotidiano mais contemporâneo, sem varinas e marinheiros, mas com metáforas cada vez mais ricas e histórias de amor mais variadas, algumas até, imagine-se, com final feliz.