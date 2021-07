Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. Poster Mostra

Marvila transforma-se numa galeria a céu aberto nesta iniciativa que, a partir de 3 de julho, sábado, e até 3 de setembro, coloca obras gráficas 20 artistas multidisciplinares nas paredes do bairro. Siga o percurso delineado, que começa no Restaurante Entra e acaba na Fábrica do Braço de Prata, e descubra peças de Adolfo Luxúria Canibal, André Carrilho, Samuel Úria, Ricardo Quaresma ou Márcia. A entrada é livre.



A carregar o vídeo ... Sensible Soccers ao vivo

A carregar o vídeo ... Bruno Pernadas - Theme Vision

Está de regresso o festival leiriense A Porta, que, nos próximos três fins-de-semana, leva à cidade concertos, instalações, conversas e sessões de cinema, sempre com entrada livre, sujeita à lotação dos espaços. Na sexta, 2, inaugura a exposição Unificador de Comunidades, do Coletivu, às 17h, e Nuno Rancho apresenta o espetáculo "I Guess We'll Play It Live Afterall", às 19h30. No sábado, 3, atente aos concertos do guineense Braima Galissá, mestre do instrumento africano Kora, às 17h, e à eletrónica dos Sensible Soccers, que levam a Leiria o seu segundo disco, Aurora, às 19h.No mesmo dia, há duas sessões de cinema em simultâneo: às 21h15, é exibido Casa de Vidro, de Filipe Martins, e, às 21h30, Os Esquecidos, de Pedro Neves. Finalmente, no domingo, 4, destacam-se a conversa Leiria pelos Olhos das Crianças, às 16h, e o concerto de Samuel Martins Coelho, às 17h.Marque na agenda: este fim de semana é de teatro em vários pontos do País. Inserido no Festival de Teatro de Almada, a Companhia de Teatro de Almada leva ao Teatro Municipal Joaquim Benite uma encenação de Hipólito, de Eurípedes, de 2 a 4 de julho (€15); duas peças de Shakespeare vão a palco em Setúbal (Sonho de Uma Noite de Verão, no Jardim Multissensorial das Energias, €6 a €8) e Sintra (Ricardo III, na Quinta da Regaleira, €12), ambos a 2 e 3/7; e, em Lamego, o Teatro Ribeiro Conceição recebe os Monólogos da Vagina, com Marta Andrino, Paula Lobo Antunes e Teresa Guilherme, na sexta, 2/7, com bilhetes a €12.Na sexta, 2/7, há dois espetáculos a não perder ligados à escola do jazz: o prodígio da música nacional contemporânea Bruno Pernadas apresenta o seu terceiro disco de jazz e pop-fusion, Private Reasons, no Centro Cultural Vila-Flor, em Guimarães, com entrada livre. Já na Parede, a SMUP recebe um combo de referências nos seus respetivos instrumentos: Carlos Barreto no contrabaixo, Ricardo Toscano no saxofone e João Pereira na bateria (€4-€6).A partir de sábado, 3, regressa à Praça do Fórum da Maia, no Porto, a XV edição da Feira do Livro, com 40 editoras distribuídas por 20 bancas e numa edição especialmente dedicada aos mais pequenos, com sessões de leitura, espetáculos de teatro e música até 12 de julho. No sábado, há o espetáculo "Indy e o mundo do faz de conta", às 16h30; a apresentação do livro Águas Passadas, de João Tordo; e o debate "A Mulher na Literatura". No domingo a sessão "Vamos à Ceifa dos Contos", às 16h30, e concerto de Rita Rocha às 21h30.