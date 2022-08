Harry Styles ao vivo: a matéria prima de que são feitos os sonhos

A digressão Love on Tour teve no domingo a sua última data europeia numa sala esgotada já há dois anos. Escusado será dizer que embora a expectativa estivesse ao nível dos Himalaias, na memória desta que vos escreve, não constam muitos concertos onde tenha havido tanta dificuldade em ouvir o protagonista da noite (e nada se prende com questões técnicas). A histeria era de tal ordem que suspeitamos não ter havido um fã a sair daquela sala com as cordas vocais intactas.



Harry é exímio na sua arte: emotivo, imparável, sedutor e sempre generoso nos elogios com aqueles que o rodeiam e em vários momentos não se coibiu de reforçar essa gratidão dirigindo-se à sua audiência: ‘obrigado por me permitirem fazer o que mais amo’ e ‘por estar a ter o melhor verão da minha vida’. Quem esteve atento às restantes datas do velho continente sabia bem o que esperar, mas sem querer puxar a brasa à nossa sardinha, Lisboa foi mesmo um culminar de regozijo e alegria.





Tal e qual o último disco, "Harry's House", a noite abriu com ‘Music For a Sushi Restaurant’, e sem surpresas seguiram-se Golden e Adore You de ‘Fine Line’, Daylight e Cinema. Com este arranque fulgurante vieram os primeiros momentos de comoção com o músico prometendo uma noite incrível e pedindo ‘que sejam o que querem ser’. Harry nunca perde uma oportunidade para reforçar que no seu mundo não há barreiras e inclusão é a palavra de ordem. Algo que transporta para o seu guarda-roupa sempre flamboyant e colorido, e que ao longo do espectáculo vai ganhando acessórios brilhantes, plumas e óculos que recebe do público.O último single ’Daylight' trouxe-o com a sua guitarra à frente da língua do palco acompanhado de duas das suas instrumentistas. A harmoniosa ’Matilda’, teve honras de destaque descrita ‘como incrivelmente especial’ e Boyfriends perpetuou o intimismo do momento. ‘Lights up’ leva-nos de volta à explosão energética, pulando, bamboleante ergue bandeiras e plumas arco-íris que vão caindo à sua volta. Harry não descura os ‘mooves like Jagger’ da mesma forma como nunca se cansa de trazer a palco todas as causas sociais e políticas que abraça e tanto eco fazem juntos dos seus seguidores. Em ‘Sign of the Times’ o colocar da bandeira da Ucrânia no microfone surge tão natural quão determinante na simbologia dos seus actos, onde nada parece por acaso.Na ‘Love on Tour’ não podia faltar o já habitual pedido de casamento, que Harry foi facilitando na sua plateia em alguns dos seus espectáculos anteriores. João cantou um pouco de Can't Help Falling In Love', de Elvis Presley, surpreendendo a agora noiva Mariana mas também Styles, que ainda duvidou da autenticidade do pedido perguntando há quanto tempo estavam juntos: "Pouco mais de um ano? Que acham? Damos-lhe o microfone?". Seguiu-se a revelação da segunda coisa favorita portuguesa do cantor britânico com direito a rufo de tambor e erguido qual troféu da noite: o pastel de nata. ‘Isto é inacreditável’, nas palavras do próprio.O público claramente devoto estudou muito bem a lição, raros foram os momentos em que não correspondessem e não se ouvisse cantar em uníssono. ‘Fine Line’, uma das novidades do alinhamento (só havia constado do repertório em Glasgow), foi recebida em êxtase assim como ‘What Makes You Beautiful’ um dos hits da ex boys band da qual fez parte: One Direction.Com as emoções ainda mais à flor da pele e já próximo do fim o encore trouxe as intergalácticas Watermelon Sugar e As It Was mas também um dueto com a vocalista da banda suporte Wolf Alice, Ellie Rowsell no tema da sua autoria ’No Hard Feelings’. ’Kiwi' do primeiro álbum encerra em estado puro rock e felicidade apoteótica esta epopeia que passou pela Altice Arena e que dificilmente não deixará marca nos presentes.Ainda que apenas com 28 anos completos em Fevereiro, este fenómeno da cultura pop conta já com três álbuns editados repletos de êxitos orelhudos e que quase fazem esquecer a sua participação no programa X Factor no início da carreira, em que fez parte de uma das mais populares boys band de sempre. Camaleónico como Bowie, movendo-se como Jagger, ícone da moda revolucionando os estereótipos quando surge na capa da Vogue de vestido ou no subtil papel interpretado no filme Dunkirk de Christopher Nolan, o rapaz da pequena cidade de Redditch, em Inglaterra é já um ícone incontornável entre os mais jovens mas não andará longe de conquistar o infinito e mais além.