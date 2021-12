Luís Represas regressa aos concertos no Tivoli

Depois de um período afastado dos palcos, Luís Represas anunciou o regresso aos espetáculos: a 5 de março de 2022, o histórico músico português atua no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, num concerto intitulado "Ao Canto da Noite" que promete incluir os maiores êxitos da sua carreira de meio século.



O percurso de Represas começou nos Trovante, banda que ajudou a fundar na década de 1970 e da qual foi integrante até 1992, gravando discos emblemáticos como Terra Firme ou Baile no Bosque e produzindo êxitos como Perdidamente, Balada das Sete Saias ou Saudade.





A carregar o vídeo ... Luís Represas - Da Próxima Vez

A retrospetiva de carreira abrange o período com os Trovante, bem como a sua carreira solo, que produziu outra coleção de êxitos: Feiticeira, Da Próxima Vez e Timor - alguns dos seus maiores sucessos.Luís Represas passará ainda pelos temas do seu mais recente disco, Boa Hora, editado em 2018 e com participações especiais de artistas como Jorge Palma, Paulo Gonzo ou Carlos do Carmo.Os bilhetes custam entre €15 e €30 e estão à venda nos locais habituais.