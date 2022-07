A consagração de Harry Styles, três anos depois

Dizer é um novo Harry Styles aquele que encontramos meros seis anos depois de anunciado o hiato dos One Direction seria, no mínimo, um eufemismo. Em retrospetiva, não era difícil prever que estava a apontar a carreira a uma direção completamente diferente: no ano seguinte à separação, ressurgia com uma sonoridade nova no homónimo álbum de estreia a solo, impulsionada pelo mais maduro single Sign of the Times, e estreava-se no cinema com uma participação longe de insignificante em Dunkirk, de Christopher Nolan.