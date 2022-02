No ID No Limits, Moses Boyd vem mostrar a sua verdadeira essência

O baterista londrino de jazz fala da herança das suas raízes e da impressão da identidade na música. Atua no Estoril no sábado, 26 de fevereiro, enquanto um dos destaques do ID No Limits.

Com 30 anos, Moses Boyd já leva na algibeira um currículo invejável: enquanto prodigioso baterista de jazz, tem perto de uma dezena de discos editados - quer com o seu nome, quer sob o título das diversas colaborações que fez com outros músicos da cena londrina - e tocou em dezenas de outros projetos de artistas como Beyoncé, Little Simz, Ed Motta, Sons of Kemet, Floating Points ou Four Tet.



O seu último EP em nome próprio, Displaced Diaspora (2018), produziu um single, Rye Lane Shuffle, que colocou o seu nome no mapa do novo jazz britânico, e aquele que descreve como o seu primeiro álbum, Dark Matter (2020), granjeou-lhe uma nomeação ao Mercury Prize, o mais prestigiado prémio de música alternativa do Reino Unido. Agora, é como uma das maiores novas promessas que se estreia em território nacional, a solo, como um dos destaques do festival ID No Limits, que decorre de 24 a 26 de fevereiro, no Centro de Congressos do Estoril. Pretexto de conversa.



Tem ascendência da Domínica e da Jamaica. Foi algo que contribuiu para a sua formação musical?

Foi algo que definitivamente teve um grande papel a desempenhar, embora seja algo em que não pensas muito enquanto cresces. O Sul de Londres, onde cresci, tem uma grande comunidade da diáspora do Oeste Africano e das Índias Ocidentais que, apesar de muito diferentes, partilham uma cultura. É um lugar interessante para viver, porque religas-te a esta cultura, seja através da música, da gastronomia, da arte, das roupas que uso ou da maneira que falo. Quando chegou a altura de fazer música, só tive de ser honesto com o que via e ouvia em casa, no meu bairro, na minha escola, numa festa de aniversário nigeriana ou num churrasco jamaicano. Londres é muito boa a misturar influências e criar novos fenómenos: basta olhar para o grime, o drum ‘n bass, o jungle, todas essas coisas que nasceram aqui no Reino Unido como resultado dessas diásporas.