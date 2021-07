O fado de Jonas (também) é para dançar

Bailarino e coreógrafo em dupla com Lander Patrick desde 2013, Jonas também canta. Mostra-o em disco, em concerto, hoje no CCB, e num espetáculo que parte da ideia de que o fado, à nascença, era dançado.

No concerto de lançamento do álbum São Jorge, esta quinta feira, dia 8, às 21h, na Praça Central do Centro Cultural de Belém, com bilhetes a €10, é dado a conhecer ao público pela primeira vez o universo de composição literária e musical que Jonas tem vindo a desenvolver ao longo da última década.