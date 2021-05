Para Moullinex “o concerto é espiritualidade”

Requiem For Empathy é o novo álbum do dj e produtor Moullinex. Falámos com ele sobre esta espécie de mantra de 11 temas que usa o poder da música de dança para gerar empatia e alcançar a cura.

Habituámo-nos a olhar para Moullinex como uma paleta exuberante de cores: ele, Luís Clara Gomes, era o pintor de melodias alegres com cheirinho a pop. Fazia-nos cantar Hey hey, hey / 24 hours a day / Take my pain away e nós sacudíamos as dores do corpo e da alma na pista de dança, celebrando a vida que parecia imortal dentro daqueles DJ sets onde havia ananases, funk e tropicalismo.