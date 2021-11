Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden: 30 anos de flanela ao peito

As mais lidas GPS

Há três décadas saíram três discos essenciais do rock feito em Seattle, o Grunge que marcou os 90s: Nevermind, dos Nirvana, Ten, dos Pearl Jam, e Badmotorfinger, dos Soundgarden. Continuam obrigatórios.

Ninguém sabe ao certo como começou ou quem cunhou o termo Grunge. Alguns dizem ter sido Jack Endino (produtor dos primeiros discos dos Nirvana, Mudhoney e Soundgarden), outros atribuem o feito a Mark Arm (Mudhoney) e há ainda quem diga que os mentores foram os cofundadores da Sub Pop Records). Pouco interessa. A curiosidade reside no facto de, passados mais de 30 anos, nenhum dos presumíveis culpados ter interesse em assumir a autoria do “crime”.