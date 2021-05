Negacionistas das redes sociais

A discussão começou na página de Facebook da Aliança pela Saúde Portugal, um movimento que nasceu com a extinção dos Médicos pela Verdade. Num vídeo de 20 minutos, o anfitrião conversa com um jurista para esclarecer "a lei das máscaras e a sua renovação até 13 de junho". Ninguém assume a postura negacionista, mas o tom não deixa grande margem para dúvidas. Um debate em forma de rubrica, anuncia-se no começo: "Todas as semanas o doutor José Manuel Castro vai explicar as deliberações do nosso Governo associadas à dita crise do coiso."

O "coiso" é, evidentemente, a Covid-19 e o surto que afetou o mundo inteiro. E a discussão é um espelho de outros espaços públicos online, onde a pandemia é tema central, com foco na rejeição das normas impostas pelos estados de emergência. Um pouco por toda a Internet e redes sociais abundam fóruns, páginas, blogues e sites onde as teorias negacionistas são expostas sem filtro. Não será exatamente o caso deste vídeo, emitido em direto no dia 21 de abril, que pretendeu ser um esclarecimento quanto à lei "que tornou imperativo o uso de máscara na via pública".

"O nosso objetivo é esclarecer, depois as pessoas fazem o que entenderem: podem usar a máscara na cabeça, no nariz, usar ou não usar, mas esclarecidas, que é o que não se consegue nas televisões. Quem vê televisão fica todos os dias mais doente, e não é da Covid-19", introduz o jurista, que ao longo do vídeo explica as várias exceções à lei 62 de 2020: atestados médicos, declarações de incapacidade para uso de máscara, nomeadamente em certas profissões. O tema é sensível: "Vejo indivíduos das obras a fazerem esforços enormes com máscara na cara, a carregarem pesos. Vi pessoas a fazer mudanças com a máscara na cara. A lei tem exceções, não é como os polícias dizem", afirma o advogado, poucas vezes interrompido pelo interlocutor: "As pessoas podem ser detidas se não usarem máscara?"