Santa Casa Alfama: um adeus a Carlos do Carmo

Como principal atração este ano, o Santa Casa Alfama leva a palco uma homenagem a Carlos do Carmo, com produção de Marco Rodrigues. Regressa ao histórico bairro lisboeta este fim de semana.

Para Marco Rodrigues, Carlos do Carmo não era apenas um ídolo, mas a sua "maior referência no mundo do fado". O fadista teve ainda a sorte de tê-lo como amigo pessoal e conselheiro profissional, de tal modo que, fora o primeiro, todos os seus discos "foram ouvidos pelo Carlos do Carmo antes de saírem" - o cantor "foi fundamental para que eu me apaixonasse por esta música", diz mesmo.