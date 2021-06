Pedro Brito: o regresso do irmão pródigo

As mais lidas GPS

Escreveu canções emblemáticas, recusou o estrelato e desistiu da música por 20 anos. Agora, recorre ao jazz para falar do seu passado: "Se Deus Quiser" é o seu primeiro EP a solo em décadas.

Irmão de Tozé Brito e seu parceiro na escrita de canções para Carlos Paião, Simone de Oliveira ou as Doce, Pedro Brito recusou a fama: “Não era esse o meu caminho”

João Cortesão

Será, talvez, a consequência natural de ser o mais desconhecido entre os grandes compositores nacionais. Ao lado do irmão mais velho, Tozé Brito, foi coautor de alguns dos mais célebres temas do cancioneiro português, contribuindo para o repertório "dos antigos nacional-cançonetistas, como Simone de Oliveira e Paulo de Carvalho" e, mais tarde, "para a explosão da pop: o Rui Veloso, as Doce, o Carlos Paião ou o Rui Reininho", conta-nos.