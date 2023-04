Condenado Vladimir Kara-Murza, o homem que desafiou o poder de Putin

Vladimir Kara-Murza foi o homem que, em março de 2022, durante uma conferência com alguns legisladores norte-americanos, apontou o dedo ao "regime ditatorial" do Kremlin por estar a cometer "crimes de guerra e assassinatos" na Ucrânia. As acusações acabaram por ir para às mãos da Justiça que, esta segunda-feira, estabeleceu a pena mais longa da era pós-soviética contra um opositor do regime russo: 25 anos de prisão.







REUTERS/Joshua Roberts

A sentença, decidida por um tribunal de Moscovo, referia os crimes de traição, partilha de "informações falsas" contra as Forças Armadas da Rússia e cooperação com uma organização estrangeira. Mas os problemas de Kara-Murza com o regime russo estão longe de ser recentes.Filho de um aclamado jornalista russo, foi na adolescência que descobriu a política. De acordo com a RadioFreeEurope , enquanto fazia um mestrado em história, na Universidade de Cambridge, começou uma carreira como assessor do opositor e liberal russo Boris Nemtsov.Na casa dos vinte anos, dividiu-se entre a política e o jornalismo e decidiu rumar até aos Estados Unidos para trabalhar com vários jornais russos. O tempo trouxe-lhe cargos de maior responsabilidade, tendo chegado a diretor da delegação de Washington da RTVi, uma empresa de comunicação russa.Manteve-se ao lado de Boris Nemtsov até fevereiro de 2015, altura em que o colega foi morto a tiro em Moscovo durante uma manifestação contra a anexação da Crimeia.