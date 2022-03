Em 2015, Boris Nemtsov foi morto a tiro e a vida da filha mudou para sempre. Falou com a SÁBADO em Lisboa. “A minha mãe não se sente confortável por ser cidadã russa. Eu também não.”

Zhanna, filha de opositor de Putin assassinado, continua a luta do pai

Não queria colocar a minha vida em risco. Porque o faria? O meu pai foi morto – penso que é suficiente.” Zhanna Nemtsova fala com a SÁBADO no átrio de um hotel em Lisboa. Está em Portugal há algum tempo e aqui pretende casar-se ainda este ano com o noivo, o ativista russo Pavel Elizarov, que mora em Portugal há nove anos.