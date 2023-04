'Isso não se diz.' Bruno Nogueira lança podcast

O primeiro episódio já está disponível em várias plataformas de streaming. Trata-se de "essencialmente um senhor com um microfone à frente a embirrar com situações".

O humorista Bruno Nogueira lançou um novo podcast. Isso não se diz é o novo projeto do também cronista da SÁBADO, e teve origem nas "saudades" deixadas pelo fim do seu Como é que o bicho mexe, os lives no Instagram transmitidos durante o confinamento que chegaram a ser acompanhados por 175 mil pessoas.







Isso não se diz é definido pelo humorista como "essencialmente um senhor com um microfone à frente a embirrar com situações". "Quando terminou o Como é que o bicho mexe, ficaram saudades de várias coisas. Uma delas foi da total liberdade e vertigem que era fazer em casa, ou onde bem me apetecesse, uma coisa que era partilhada com toda a gente, e que não tinha de passar pela aprovação ou reprovação de ninguém. A maravilha e o perigo que isso representava, tudo ao mesmo tempo", relata Bruno Nogueira num post nas redes sociais. "Dito isto, não fazia falta mais um podcast. Não vos vai acrescentar nada, já há tantos e tão maus, e outros tão bons, este não resolve nenhum problema no mundo, mas resolve vários problemas meus."Em 2022, acabou o Tubo de Ensaio, o programa de rádio da TSF que era feito por Bruno Nogueira e João Quadros, após doze anos de emissão.Isso não se diz está agora disponível no Spotify