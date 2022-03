Investigação revela que Boris Nemstov foi seguido por um agente russo antes de ser morto

O político da oposição russa, Boris Nemtsov, foi seguido de perto durante um ano por um agente ligado a uma equipa de assassinos, antes de ser morto, em 2015, revela uma investigação conjunta da BBC com os sites de jornalismo de investigação Bellingcat e The Insider.

As conclusões de uma investigação conjunta da BBC com os sites de jornalismo de investigação Bellingcat e The Insider revelaram na segunda-feira, 28 de março, que o político da oposição russa Boris Nemtsov foi seguido de perto durante um ano por um agente ligado a uma equipa de assassinos, antes de ser morto, em 2015. Nemtsov era um dos adversários políticos de Vladimir Putin com maior peso.