Vladimir Kara-Murza, o homem que quer libertar a Rússia

Dois detidos numa cadeia soviética para presos políticos estão à conversa. “Então levaste quantos anos?”, pergunta um. “Dez”, responde o outro. “Dez?! O que é que fizeste?”, insiste o segundo. “Nada!”, garante o primeiro. “Nada?! Não pode ser; a pena por nada é só de cinco anos.” A anedota data dos tempos do comunismo, mas ganhou estranha atualidade nos tempos que correm. Vladimir Kara-Murza, um destacado opositor do regime do Kremlin, foi condenado a 25 anos de prisão por um tribunal russo. Desde os tempos da URSS que não se via nada assim.