Depois da namorada, agora é Brian Laundrie que está desaparecido

Gabby Petito despareceu durante uma viagem de carro com o noivo. Agora, depois de terem começado as buscas pela namorada, ele também está em parte incerta.

A família de Brian Laundrie anunciou que o jovem está desaparecido. O norte-americano de 23 anos é o noivo de Gabby Petito, a jovem de 22, que desapareceu quando os dois estavam a viajar de carro pelo país.



Brian Laundrie é considerado "pessoa de interesse" no caso do desaparecimento da namorada, mas não é suspeito de nenhum crime.



Os dois jovens partiram em julho numa viagem de carro pelos EUA e foram documentando as suas aventuras nas redes sociais. Mas, a 1 de setembro, Brian voltou para casa sozinho. Mais tarde, a família de Gabby reportou o seu desaparecimento.