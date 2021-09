Estas aves adivinham tsunâmis

Sons inaudíveis para os humanos podem ser detetados por maçaricos – a antítese dos novatos no mundo das aves. Superouvintes, estes pássaros são como antenas de rádio que captam baixas frequências a longas distâncias. Junte-se a capacidade de voarem até 11.000 km (à média de 80 km/h), sem interrupções, do Alasca até à Nova Zelândia. E assim estão reunidas as condições para que sejam os “sentinelas de tsunâmis”.



O cognome pode ser precoce no meio académico, porque ainda não está comprovado que tais aves antecipem a gigantesca onda de origem sísmica, mas há evidências nesse sentido, segundo o estudo pioneiro Kivi Kuaka Project, levado a cabo por cientistas do Museu de História Natural de França (NMNH).



A equipa coordenada pelo ornitólogo (especialista no estudo das aves) Frédéric Jiguet aposta nesta espécie – e em mais quatro migratórias de longa distância – para correlacionar o comportamento auditivo de 56 aves face ao sinal mais provável da catástrofe: ondas sonoras, mais velozes do que a onda propriamente dita, explica a revista norte-americana The Atlantic, num artigo sobre o estudo.