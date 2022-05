Ator James Cromwell colou a mão a um Starbucks em protesto contra preços

O ator de 82 anos liderou um protesto da PETA contra o aumento do preço das bebidas sem laticínios na cadeia norte-americana.

Na série Succession, James Cromwell interpreta o papel de Ewan Roy, um filantropo norte-americano que tem uma visão catastrófica sobre as alterações climáticas e financia grupos de ativistas pelo clima. Mas talvez a personagem não esteja assim tão longe do ator em si. Esta semana, o ator e outros membros da associação PETA fizeram um protesto e colaram as suas mãos ao balcão da loja da Starbucks de Midtown Manhattan, em Nova Iorque, protestando os preços das bebidas vegetais.