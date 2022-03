O novo mundo dos cães e gatos veganos

Vasco Reis é vegano há 20 anos. “Dou-me muito bem. As minhas análises clínicas estão todas certinhas. Ninguém me dá a idade que tenho”, garante à SÁBADO o veterinário aposentado, de 84 anos. Há quatro anos pensou que os seus animais – sete gatos e quatro cães – deviam poder usufruir da mesma saúde e decidiu experimentar uma ração que não tivesse qualquer proteína animal. “Numa tigela coloquei VeggieAnimals, uma marca espanhola com ingredientes 100% vegetais, e noutra tigela coloquei a ração com carne que já dava e foi um sucesso fantástico”, conta orgulhoso o militante do PAN.



A marca foi criada por uma vegana espanhola ativista dos direitos dos animais. “Até os gatos mais velhos, com 16 anos, preferiram a ração vegana. Deve ser mais saborosa”, diz o veterinário. Os gatos mais novos, a partir dos 10 meses, só têm comido ração vegana, isto apesar de ir contra a natureza dos felinos, descendentes de carnívoros exclusivos.