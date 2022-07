Bem-vindo à arca de Noé das sementes

Com a guerra na Ucrânia e a consequente escassez de cereais, temos de pensar no nosso futuro alimentar. Neste cofre português há mais de 47 mil amostras.

É numa bucólica quinta, em São Pedro de Merelim, a poucos quilómetros da cidade de Braga, que fica o cofre de sementes português, um dos maiores do mundo, que guarda 47 mil. No Banco Português de Germoplasma Vegetal (BPGV) trabalham perto de 30 pessoas e é visível que são maioritariamente femininas as mãos que zelam pela conservação das espécies vegetais. “As mulheres é que são guardiãs de sementes”, diz à SÁBADO Ana Maria Barata, a coordenadora do BPGV.