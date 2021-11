Mais de 10% da população portuguesa segue dietas vegetarianas

Em dois anos, a percentagem de portugueses a adotar uma alimentação veggie (que engloba o veganismo, vegetarianismo e flexitarianismo) cresceu 33% em Portugal, detalha o estudo The Green Revolution, divulgado esta sexta-feira e que foi conduzido pela consultora Lantern, especialista em estratégia e inovação no setor alimentar. De acordo com as conclusões do estudo, 11,9% da população portuguesa "já se assume como veggie", o que sugere que haja um "número total de adultos que segue uma dieta eminentemente vegetal em Portugal superior a um milhão de pessoas". O crescimento verificado face aos números do mesmo estudo realizado em 2019 (9% da população veggie) sustenta então a tese de que existem algo como 250 mil novos veggies no País (o que se traduz num aumento de 33%).

Olhando em detalhe para a informação que o estudo disponibiliza, existem 9,3% de flexitarianos dentro da comunidade veggie, isto é, pessoas que "seguem uma dieta alimentar menos rígida que permite o consumo de carne e peixe de forma ocasional", um crescimento de 27% face ao estudo de 2019, o que corresponde a um total de 800 mil seguidores desta dieta. Atualmente, diz ainda o estudo, 2,1% da população adulta é vegetariana, o que corresponde a um total de 180 mil seguidores da dieta – um crescimento de 137% em comparação com os dados veiculados pelo estudo de há dois anos. Quanto aos seguidores da dieta vegana (que exclui por completo o consumo de qualquer produto de origem animal) serão cerca de 40 mil pessoas, o que corresponde a 0,5% da população portuguesa, um ligeiro decréscimo face ao ano de 2019 (0,7%). No panorama geral, ainda assim, a soma dos praticantes da dieta vegana e vegetariana cresceu 57% face a 2019.

Ainda que não haja registo de uma queda significativa na venda de carnes vermelhas em Portugal, "o crescimento dos veggies é uma tendência clara, mas ainda não está a ser sustentada pelos dados de consumo'', aponta David Lacasa, analista da Lantern. Analisando dados do Instituto Nacional de Estatística sobre a evolução do consumo de carne vermelha, há uma tendência crescente desde 2013, na ordem dos 7%, ficando contudo abaixo em três pontos percentuais dos dados relativos a 2010. Entre 2019 e 2020, o consumo decaiu 5%, "até às 662 toneladas, dados muito relacionados com o impacto da pandemia no consumo fora de casa", afirma Lacasa.