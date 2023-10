Família de Matthew Perry agradece 'amor' dos fãs

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A família já reagiu à morte de Matthew Perry, que morreu no dia 28 de outubro: "Estamos de coração partido devido à perda trágica do nosso querido filho e irmão. Matthew trouxe tanta alegria ao mundo, tanto como ator como amigo." Aos fãs, disseram: "Todos vocês significavam tanto para ele e agradecemos a demonstração tremenda de amor."







2022 o livro Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, uma autobiografia em que relata a luta contra o vício do álcool e medicamentos. Em outubro de 2022, estava sóbrio há 18 meses. Chegou a transformar uma antiga residência em instalações para ajudar pessoas em reabilitação.



"Gostava de ser lembrado como alguém que viveu bem, amou bem, que procurava as coisas. E cuja coisa mais desejada era ajudar pessoas. É o que eu quero", frisou em 2022, numa entrevista de apresentação do seu livro.

A autópsia ao ator, que foi encontrado morto no dia 28 de outubro, não permitiu concluir uma causa de morte e serão necessários os resultados aos exames toxicológicos. O ator que interpretou Chandler Bing na série Friends foi encontrado morto num jacuzzi, sendo a causa de morte aparente um afogamento.Os resultados dos exames toxicológicos podem demorar semanas, de acordo com o gabinete médico-legal de Los Angeles.De acordo com a polícia da cidade, no local não havia sinais de trauma relacionados com a morte.Em Nova Iorque, os fãs deixaram vários objetos para recordar o ator e mensagens de homenagem.Matthew Perry tinha 54 anos e ficou célebre com a participação na série Friends, que durou dez temporadas de 1994 a 2004. A par de Perry, as outras personagens principais eram interpretadas por Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow.Em 2021, o grupo reuniu-se num episódio especial, 17 anos depois do fim da série.O ator publicou em