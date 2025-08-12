Tiago Tomás: "Soube que ia sair do Sporting e fui a chorar até casa"

Sábado – Pense por si

Em criança, andou em escolas privadas, viajou com a família pelo mundo e tinha fama de “fiteiro”. Sagrou-se campeão pelo Sporting e nunca quis sair do clube. Hoje, no Wolfsburgo, na Alemanha, toca piano e visita fábricas de automóveis, enquanto sonha com a seleção e um regresso às competições europeias.

Aos 19 anos, Tiago Tomás (TT) era uma das maiores promessas do plantel do Sporting. Atravessava um momento feliz: sagrara-se campeão nacional, acabara de tirar a carta de condução e de comprar casa em Lisboa, a primeira onde iria viver sozinho. Contudo, num dia de janeiro de 2022, o clube comunicou-lhe que queria emprestá-lo: “Fiquei desiludido pela forma como tomei conhecimento da notícia, foi um pouco frio. Por ter sido um jogador da casa, acho que podiam ter feito as coisas de maneira diferente”, lamenta Tomás, à SÁBADO.

