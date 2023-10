Causa da morte de Matthew Perry é ainda desconhecida

A causa da morte do ator Matthew Perry ainda não é conhecida, estando as autoridades a aguardar resultados dos exames. No sábado, o ator de Friends foi encontrado sem vida num jacuzzi, na sua casa de Los Angeles.







REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

A avaliação feita ao corpo do ator de 54 anos acabou por ser inconclusiva, aguardando as autoridades os resultados dos exames toxicológicos. Segundo o porta-voz da polícia local, não havia sinais de trauma no corpo.O gabinete de medicina legal de Los Angeles classificou o caso, no domingo, como estando adiado. O que significará que a avaliação post-mortem está completa, mas ainda faltam dados.A estrela de Friends foi encontrada sem vida, depois de os bombeiros terem sido chamados para uma "emergência aquática" de tipo desconhecido, na noite de sábado. Matthew Perry ficou mundialmente conhecido por ter representado Chandler Bing na popular série de televisão entre 1994 e 2004.Apesar da fama e do sucesso, o ator confessou que travava uma batalha contra a dependência de analgésicos e álcool, tendo feito vários tratamentos em clínicas de reabilitação. Em 2016, confessou mesmo não se recordar de três anos de gravações da série por causa da bebida e das drogas.