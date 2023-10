Matthew Perry morre aos 54 anos

Matthew Perry nasceu em Massachusetts em 1969, filho de pai americano e mãe canadiana, e cresceu no Canadá porque a sua mãe se tornou assessora do então primeiro-ministro Pierre Trudeau.Na sua autobiografia, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, descreveu que se mudou para Nova Iorque aos 15 anos, na esperança de se reconectar com o pai que tinha abandonado a família, e foi aí que descobriu a sua paixão pela representação.Aos 24 anos foi selecionado para interpretar o papel de Chandler Bing em Friends, durante os dez anos em que a série se manteve no ar Matthew Perry marcou também presença em Fools Rush In, Three to Tango ou The Whole Nine Yards.Apesar de todo o sucesso enquanto ator a vida pessoal de Matthew Perry ficou marcada pela dependência, em 1997 ficou viciado em analgésicos depois de um acidente com um jetski.Mais tarde numa entrevista partilhou que não tinha memórias de três anos da sua vida e que gastou mais de nove milhões de dólares para conseguir ficar sóbrio: "Tomava 55 Vicodins por dia, pesava 58 quilos, mas estava em Friends e 30 milhões de pessoas viam-me e é por isso que não consigo assistir à série. Noutra ocasião referiu que as sofria de ansiedade sempre antes de gravar o programa e que não sentiu nada quando as gravações terminaram.Em 2019 esteve me coma durante duas semanas após o seu cólon explodir devido à utilização abusiva de opiáceos e teve de ser submetido a 14 cirurgias. Sobre o momento escreveu na sua autobiografia, publicada em 2022: "Neste ponto da minha vida, palavras de gratidão brotam em mim porque deveria estar morto, mas por algum motivo não estou".