Chandler de Friends perdeu a piada

Nove milhões de euros, seis mil reuniões dos Alcoólicos Anónimos e 65 tentativas de desintoxicação. Estes são os números que resumem a guerra travada por Matthew Perry contra o álcool e os opioides durante mais de 25 anos e que o deixaram quase irreconhecível. O ator, mundialmente conhecido por ter protagonizado Chandler Bing, o amigo cómico do grupo de Friends, escreveu uma autobiografia em que revela os bastidores de uma das sitcoms mais vistas de sempre. Friends, Lovers and the Big Terrible Thing (amigos, amantes e a coisa grande e terrível) foi lançado no início deste mês.



No livro conta que descobriu que todos os colegas sabiam que ele era alcoólico quando Jennifer Aniston foi até à sua rulote perguntar-lhe “de forma estranha, mas ternurenta” se tinha voltado a beber. “Nós conseguimos cheirá-lo”, explicou a atriz, que fazia de Rachel. Quando gravou o episódio em que Chandler se casa com Monica (Courteney Cox), o ator estava internado num centro de reabilitação e foi conduzido de volta assim que terminaram as gravações.