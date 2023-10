Lisa Kudrow não vai adotar cão de Matthew Perry

O ator Matthew Perry não tinha um cão antes de morrer e, por isso, a sua colega de Friends Lisa Kudrow não irá adotar qualquer animal. A notícia foi avançada por vários meios mas agora desmentida pela revista People.







REUTERS/Mike Blake

Nas suas redes sociais, o ator partilhou imagens com um cão mas na realidade, era o da sua ex-noiva, Molly Hurwitz. A agente literária e Matthew Perry conheceram-se em 2018 e anunciaram o noivado em 2020, mas terminaram a relação em 2021.Em setembro, de acordo com uma publicação de Molly Hurwitz no Instagram, o cão que se chama Alfred fez três anos.A única declaração até agora vinda de Lisa Kudrow (que interpretava Phoebe em Friends) acerca da morte de Matthew Perry surgiu no comunicado conjunto dos atores também divulgado pela revista People no dia 30 de outubro. "Estamos todos tão devastados com a perda de Matthew. Éramos mais que colegas. Somos uma família. Há tanto para dizer, mas agora vamos tirar um momento para fazer o luto e processar esta perda abissal. A seu tempo iremos dizer mais, como e quando formos capazes. Por agora, os nossos pensamentos e o nosso amor estão com a família de Matty, os seus amigos, e todos os que o amavam por todo o mundo", lê-se na nota assinada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow e divulgada pela revista People.Matthew Perry foi encontrado morto no jacuzzi de casa, em Los Angeles, EUA, no dia 28 de outubro. A causa de morte aparente será afogamento, mas o gabinete médico-legal ainda não estipulou uma causa de morte, aguardando os resultados dos exames toxicológicos.