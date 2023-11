Colegas de Friends marcam presença em funeral de Matthew Perry

Matthew Perry foi a enterrar numa cerimónia esta sexta-feira, 3, em Los Angeles onde marcaram presença cerca de 20 pessoas, entre familiares e os colegas da série Friends. O ator morreu a 28 de outubro, aos 54 anos.







REUTERS/Phil McCarten/File Photo

Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, estava sóbrio há 18 meses.

O funeral deu-se no cemitério Forest Lawn, onde também estão enterradas pessoas como Michael Jackson, Lucille Ball ou Elizabeth Taylor.Segundo a agência Reuters, no funeral também estiveram o pai, John Bennett Perry, e o padrasto, Keith Morrison, do ator.Os atores Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc, que filmaram Friends com Perry entre 1994 e 2004, também marcaram presença.Ainda não foi apurada a causa de morte de Matthew Perry, encontrado morto no seu jacuzzi, por aparente afogamento. São ainda esperados os resultados dos testes toxicológicos.No dia do seu funeral, foi lançada a Fundação Matthew Perry, cujo objetivo é "honrar o seu legado e será guiada pelas suas palavras e experiências, bem como alimentada pela sua paixão para fazer a diferença no máximo de vidas possível". O ator viveu com a dependência de medicamentos e álcool, sendo que há um ano, quando promovia a sua autobiografia"Quando eu morrer, não quero que Friends seja a primeira coisa a ser mencionada - quero que ajudar os outros seja a primeira coisa a ser mencionada", lê-se no site da Fundação.